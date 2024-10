Barbie: Projet Amitié est disponible en version physique sur Nintendo Switch

La poupée mannequin de la fin des années 50 est de retour en 2024 sur Nintendo Switch avec Barbie: Projet Amitié, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas pris une ride. Disponible depuis ce 25 octobre sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre vous propose d'incarner deux Barbies, "Malibu" et "Brooklyn" pour tenter de sauver le centre communautaire Ambiance Malibu. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Rejoins Barbie « Malibu » Roberts et Barbie « Brooklyn » Roberts alors qu'elles font équipe pour sauver le centre communautaire Ambiance Malibu avec l'aide de leurs amis et de leur famille. En chemin, débloquez des tenues fabuleuses, découvrez de nouvelles zones du centre communautaire et participez à des activités passionnantes. Profitez du jeu en mode solo ou en mode coopératif local à deux joueurs, où vous pourrez jouer ensemble à des mini-jeux. Barbie Projet Amitié comprend plusieurs fonctions d'accessibilité, offrant de nombreux niveaux de difficulté pour chaque mini-jeu et une option de victoire automatique, garantissant une expérience formidable pour les fans de Barbie de tous âges et de tous niveaux.

Développé avec le soutien d'Ann Austen, productrice et développeuse de nombreuses séries animées et spéciales Barbie, dont Barbie Dreamhouse Adventures, le jeu reste fidèle au charme de la série et inclut toutes les meilleures amies de Barbie. Les voix originales sont également de retour pour offrir une expérience authentique, permettant aux fans de s'immerger totalement dans l'univers de Barbie.