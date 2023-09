Barbie Dreamhouse Adventures - La poupée emblématique de retour en jeu vidéo sur Nintendo Switch

Alors que le film Barbie est entrain d'affoler les compteurs au box-office, Nighthawk Interactive, le développeur Budge Studios et Just For Games viennent de leur côté de signer un partenariat pour la sortie d'un nouveau jeu vidéo sur Nintendo Switch : Barbie Dreamhouse Adventures. Attendu pour le 27 octobre 2023 en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous.

À propos de Barbie Dreamhouse Adventures : Rejoignez Barbie™ et ses amis pour la toute première fois sur la Nintendo Switch dans Barbie DreamHouse Adventures ! Créez votre propre expérience Barbie DreamHouse ! Profitez d'une multitude d'activités amusantes, notamment la pâtisserie, la cuisine, la danse, le jardinage, la décoration intérieure, les mini-jeux et des fêtes à la piscine épiques ! Explorez la Barbie DreamHouse avec ses amis et habillez-vous avec des tenues à la mode pour être prêt(e) à prendre des photos ! Caractéristiques principales : INSTALLONS-NOUS : Vous aimez les transformations de décoration intérieure ? Aidez-moi à concevoir chaque pièce avec de superbes papiers peints et des décorations éblouissantes. Faites de cette DreamHouse la vôtre.



LES AMIS LES PLUS COOLS : Rencontrez Barbie et ses meilleurs amis ; "Brooklyn" Roberts, Renee, une fan de sport ; Daisy, une DJ talentueuse ; Teresa, une passionnée de sciences ; Nikki, une future styliste de mode, et l'unique Ken ! De plus, faites la connaissance de sa famille, y compris ses sœurs pleines de joie de vivre : Skipper, Stacie et Chelsea ! Même ses parents, M. et Mme Roberts, se joignent à l'aventure !



HABILLE-TOI : As-tu des astuces de mode ? Habille-toi avec de magnifiques robes de princesse ou détends-toi dans des pyjamas super confortables, il y a une tenue pour tout le monde ! Préparez-vous pour une séance de relooking ! Passez une journée de relooking entre filles avec Teresa et découvrez tous les accessoires sympas que vous pouvez ajouter à votre nouveau look !



CUISINER, PÂTISSER ET JARDINER : Pourquoi ne pas me rejoindre dans ma superbe cuisine ? Il y a tellement de délicieuses recettes à préparer ! Ou passez du temps dans votre jardin et cultivez vos fruits et légumes préférés.



: Pourquoi ne pas me rejoindre dans ma superbe cuisine ? Il y a tellement de délicieuses recettes à préparer ! Ou passez du temps dans votre jardin et cultivez vos fruits et légumes préférés. COIFFURES : Préparez-vous pour une séance de relooking ! Il y a un salon de coiffure dans la DreamHouse, et vous pouvez créer une multitude de coiffures différentes !