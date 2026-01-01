Barbarian Saga: The Beastmaster s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch
Selecta Play, le développeur Dormidin Studio et Maximum Entertainment France sont heureux d'annoncer que le jeu d'action-aventure 2D à venir Barbarian Saga: The Beastmaster sortira en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 à l'automne 2026. Nous vous laissons découvrir ci-dessous un aperçu des boîtes que vous pourrez retrouver en boutique dans quelques mois.
À propos de Barbarian Saga: The Beastmaster :
Après des années de paix fragile suite aux guerres dévastatrices des Portails, un nouveau conflit menace le royaume d'Arborea. Le roi d'Imperia, allié au Royaume sacré et guidé par l'un des derniers sorciers survivants, Trece XIII, a déclaré la guerre aux races non humaines.
Mais une prophétie annonce l'avènement d'un champion qui unira les mondes des hommes et des bêtes.
Vous êtes le dernier Beastmaster.
Exploitez les âmes des animaux et des créatures mystiques pour transformer vos capacités et débloquer de nouvelles façons de combattre, d'explorer et de survivre. Parcourez un vaste monde interconnecté rempli de ruines anciennes, de magie noire et d'ennemis dangereux tout en découvrant la vérité derrière cette guerre qui ne cesse de s'intensifier.
Caractéristiques principales :
- Exploitez la puissance des bêtes - Canalisez les âmes des animaux et des créatures mythiques pour obtenir de puissantes transformations qui débloquent de nouvelles capacités et stratégies de combat.
- Explorez un vaste monde Metroidvania - Traversez les terres interconnectées d'Arborea, découvrez des chemins cachés et débloquez de nouvelles routes à mesure que vos pouvoirs grandissent.
- Personnalisez votre style de combat - Collectez des perles mystiques, des amulettes et des reliques pour améliorer vos attaques, augmenter votre vitalité et façonner vos capacités magiques.
- Des duels dans l'arène inspirés des jeux de combat classiques - Participez à des combats brutaux dans l'arène avec des angles de caméra dynamiques en gros plan et des barres d'énergie qui rappellent les jeux de combat classiques.
- Maîtrisez les techniques d'épée et la magie ancienne - Apprenez des techniques puissantes auprès de votre ancien Sensei tout en utilisant des potions, des malédictions et des capacités mystiques au combat.
- Une histoire de guerre, de prophétie et de choix - Rencontrez des PNJ uniques, débloquez des arcs de missions ramifiés et influencez le destin d'Arborea avec plusieurs fins possibles.