Barbarian Saga: The Beastmaster s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Selecta Play, le développeur Dormidin Studio et Maximum Entertainment France sont heureux d'annoncer que le jeu d'action-aventure 2D à venir Barbarian Saga: The Beastmaster sortira en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 à l'automne 2026 . Nous vous laissons découvrir ci-dessous un aperçu des boîtes que vous pourrez retrouver en boutique dans quelques mois.

À propos de Barbarian Saga: The Beastmaster :

Après des années de paix fragile suite aux guerres dévastatrices des Portails, un nouveau conflit menace le royaume d'Arborea. Le roi d'Imperia, allié au Royaume sacré et guidé par l'un des derniers sorciers survivants, Trece XIII, a déclaré la guerre aux races non humaines.

Mais une prophétie annonce l'avènement d'un champion qui unira les mondes des hommes et des bêtes.

Vous êtes le dernier Beastmaster.

Exploitez les âmes des animaux et des créatures mystiques pour transformer vos capacités et débloquer de nouvelles façons de combattre, d'explorer et de survivre. Parcourez un vaste monde interconnecté rempli de ruines anciennes, de magie noire et d'ennemis dangereux tout en découvrant la vérité derrière cette guerre qui ne cesse de s'intensifier.

Caractéristiques principales :