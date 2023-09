Barbarian Saga: The Beastmaster - Un nouveau metroidvania annoncé sur Nintendo Switch

Pensé initialement pour PC et consoles PlayStation, le metroidvania Barbarian Saga: The Beastmaster imaginé par Dormidin Studio aura également le droit à une sortie sur Nintendo et Xbox. Pour vous faire une petite idée du jeu, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous. A noter que le titre n'a pas de date de sortie pour le moment.

À propos de Barbarian Saga : The Beastmaster Après la brève paix qui a suivi les guerres des portails qui ont dévasté le pays, de nouveaux vents de guerre menacent maintenant ses habitants. Le nouveau roi d'Imperia et le Royaume Sacré ont déclaré la guerre aux non-humains, en utilisant les services de l'un des derniers sorciers d'Arborea : Trece XIII et leurs généraux. C'est le moment de la prophétie, le moment où un élu unira les hommes et les bêtes pour apporter la paix. Bienvenue dans le monde d'Arborea, bienvenue dans Barbarian Saga : The Beastmaster. Vous êtes le dernier des Beastmasters, utilisez les âmes des animaux et des créatures pour vous transformer et progresser dans l'aventure.

Explorez une carte continue de type Metroidvania, ouvrez de nouveaux chemins et déverrouillez de nouvelles routes grâce à vos capacités de Beastmaster. Le mal et la sorcellerie vous guettent dans tous les coins.

Rassemblez des perles pour votre collier rituel : découvrez des crocs, des amulettes et des racines de plantes qui modifieront vos attaques, votre vitalité ou votre mana.

Améliorez vos compétences et acquérez de nouveaux objets en participant à des duels dans différentes arènes. Les combats utiliseront des caméras rapprochées et des barres d'énergie comme dans les jeux de combat classiques.

Découvrez de nouvelles techniques d'épée que votre ancien Sensei vous a enseignées, utilisez des potions magiques et invoquez des malédictions. Grâce à votre épée, vous avez le pouvoir d'un dieu.

Tout au long de votre aventure, vous découvrirez des PNJ qui donneront plus de profondeur à la narration et la communication avec eux ouvrira de nouveaux arcs de mission (comme dans une série Anime) et des fins complètement différentes.