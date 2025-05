Baptiste - Un nouveau jeu d'horreur psychologique lance son Kickstarter

Traumatisme d'enfance que votre serviteur doit très certainement à la série Chair de Poule, les pantins sont encore aujourd'hui source d'horreur pour beaucoup de personnes (et le film Dead Silence n'a pas arrangé les choses). Le développeur Digital Dreams compte bien profiter de ce sujet pour proposer aux joueurs son nouveau projet sobrement intitulé Baptiste. Espéré pour une sortie fin 2025 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, sa campagne Kickstarter débutera dans le courant de l'été, donc n'hésitez pas à vous enregistrer sur la page dédiée si vous souhaitez participer au projet.

Baptiste raconte l’histoire glaçante de Sara et de son fils Tom, dévastés par une tragédie familiale, qui cherchent à repartir de zéro à Jagged Shore Cliff, un lieu isolé perché au sommet d’une falaise au Royaume-Uni. Mais au lieu d’un nouveau départ, leurs pires cauchemars sont sur le point de se réaliser, les entraînant dans une lutte terrifiante pour survivre.

Porté par un soutien massif dès les premiers jours de la part des fans de jeux vidéo et d’horreur, Firenut Games ouvre les portes à un développement plus ambitieux grâce à sa campagne Kickstarter. C’est l’occasion idéale d’apporter encore plus d’effroi au jeu, avec des éditions physiques Standard et Collector exclusives, ainsi que d’autres récompenses spécialement conçues pour les amateurs de frissons.