Banners of Ruin - La ville de Cap d'Aube vous attend sur Nintendo Switch

Devant initialement sortir début juillet sur Nintendo Switch, le RPG se jouant avec des cartes Banners of Ruin, développé par MonteBearo, aura finalement pris son temps et est sorti à la fin du mois. Afin de célébrer cette sortie, MonteBearo et Goblinz Publishing ont préparé à l'attention des joueurs une vidéo de présentation à retrouver ci-dessous. Banners of Ruin est actuellement proposé à 14,39€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Dans Banners of Ruin, vous devrez construire votre deck avant de vous lancer dans une série de combats au tour par tour. Votre équipe, composée d’au maximum 6 personnages, devra se frayer un chemin dans les ruelles de la ville de Cap d'Aube. Chaque personnage peut débloquer un set de cartes et des capacités uniques qui amélioreront la puissance de leur deck et permettront d’explorer de nombreuses façons de jouer. Depuis sa sortie en accès anticipé, les développeurs ont ajouté une pléthore de nouvelles fonctionnalités, dont plus d’une centaine de cartes et de passifs, des nouveaux scénarios et ennemis ainsi que d’autres ajouts.



Fonctionnalités : Construisez votre deck en récupérant, en achetant ou en débloquant une myriade de cartes.

Constituez un groupe de 6 personnages maximum tout au long de votre run, en choisissant parmi 6 races avec des cartes et des passifs uniques.

Combattez des ennemis de plus en plus redoutables, avec une IA qui rendra les batailles intéressantes.

Naviguez dans les rues dans une campagne dynamique basée sur les cartes.

Prenez des décisions : révélez des rencontres variées, qui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur votre partie.

De superbes graphismes dessinés à la main.

Source : Nintendo