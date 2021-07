Banners of Ruin - La guerre des decks débutera début juillet sur Nintendo Switch

Après avoir conquis les joueurs lors de son accès anticipé sur Steam, Banners of Ruin s'apprête à passer la vitesse supérieure et prépare sa sortie officielle sur PC et Nintendo Switch. Développé par MonteBearo, Banners of Ruin vous propose un jeu de bataille où l'action est déterminée par l'utilisation de vos decks de cartes. Attendu pour le 29 juillet 2021 , nous vous laissons retrouver le trailer du jeu ci-dessous.

Les Pattenoir ont subi une grande défaite aux mains du redoutable Clan Ender - vous devez infiltrer leurs défenses et éradiquer les éléments pourris. Construisez votre deck et battez-vous à travers la ville de Cap d'Aube avec un système de combat avec cartes, et jusqu'à 6 membres dans votre groupe. Les personnages qui vous sont fidèles ont un set de cartes et capacités uniques qui peuvent rendre votre deck plus efficace encore. Vainquez chaque adversaire élite sur votre chemin vers le Capitaine de la Garde de la ville et frappez les Ender là où ça fera mal. Vous et vos camarades d'armes échouerez peut-être à la tâche, mais il y aura toujours d'autres pour porter le flambeau. Clan Pattenoir se souviendra toujours, et n'abandonnera jamais. Rencontrez au cours de votre périple à travers la ville une série de scénarios qui pourront vous aider, mais au détriment de votre moralité. Caractéristiques : Pillez, achetez et débloquez une myriade de cartes pour construire votre deck.

Castors et Ours ? Loups et Ermines ? Assemblez votre équipe de jusqu'à 6 membres pour combattre vos ennemis.

6 espèces à explorer avec chacune des cartes et capacités uniques à choisir.

Ding ! Montez les niveaux de vos personnages pour débloquer des cartes talent et des capacités passives qui peuvent drastiquement changer votre stratégie.

Loot ! Obtenez des armes et armures pour renforcer vos troupes avec des effets et capacités intéressantes.

C'est par où ? Parcourez les rues dans un système de cartes vous offrant une campagne dynamique.

Décisions. Révélez et participez dans divers rencontres le long de votre périple qui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives.

Battez-vous contre une panoplie de plus en plus complexe d'ennemis avec des comportements IA fascinants.

Une autre tentative échouée ? Gagnez des jetons après chaque partie pour débloquer de nouvelles cartes et capacités dans le jeu afin d'assurer votre future victoire.