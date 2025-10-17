Banner of the Maid s'offre une édition physique sur Nintendo Switch

Super Rare Games vient d'annoncer un partenariat avec Azure Flame Studio et 2P Games pour offrir aux joueurs une édition physique du Tactical-RPG Banner of the Maid. Disponible depuis août 2020 sur l'eShop, le titre sera disponible sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 23 octobre 2025 avec 4000 unités programmées. Une occasion idéale pour (re)découvrir une version alternative de la Revolution française avec Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, au centre de cette intrigue.

Une histoire héroïque de la Révolution française

Suivez les traces de notre protagoniste, la jeune officière Pauline Bonaparte, qui commence son parcours en tant qu'officière régulière et remporte des batailles tant sur le front que dans le tourbillon politique de Paris, pour finalement écrire sa propre histoire héroïque.

Mondanités et luttes politiques

Commencez au cœur de la tempête : le salon de Malmaison. Nouez des relations avec des factions rivales, relevez des défis, obtenez des fonds pour améliorer vos approvisionnements et gagnez le soutien de personnalités politiques clés, tout en découvrant les vérités cachées des mystérieuses servantes.