Banner of the Maid s'offre enfin une localisation française

Imaginez avoir un jeu mêlant fantasy et révolution française, et que ce titre ne soit pas disponible en français... C'était pourtant le cas de Banner of the Maid, sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en 2020. Mieux vaut tard que jamais, l'éditeur 2P Games et le développeur Azure Flame Studio viennent d'annoncer une grosse mise à jour de leur jeu de stratégie, qui propose enfin une traduction en japonais... et en français ! L'occasion pour les joueurs de pouvoir (re)découvrir le titre dans des conditions optimales.

Et si jamais vous n'avez pas encore fait l'acquisition de Banner of the Maid, une grosse remise de 50% sera proposée du 12 février au 4 mars prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch. En plus de l'ajout de nouvelles langues, l'équipe est ravie d'annoncer que le doublage japonais est actuellement en cours de production afin d'améliorer encore davantage l'expérience immersive du jeu.

Enfin, pour ceux qui comme votre serviteur apprécient les versions physiques, quelques exemplaires sont encore disponible chez nos amis de chez Super Rare Games.

Dans Banner of the Maid, vous commanderez les troupes les plus emblématiques de l'époque de la Révolution dans des combats stratégiques au tour par tour avec des environnements dynamiques : plus de 30 terrains différents, dont des villes, des plaines, des montagnes enneigées, etc., avec des changements environnementaux tels que la neige ou le brouillard qui vous obligeront à rester constamment vigilant et à adapter votre stratégie à chaque situation. Vos généraux, plus de 30 personnages fascinants, dont des figures historiques telles que Desaix, Murat et Lannes, entre autres, auront tous des parcours et des compétences différents qui pourront être entraînés et améliorés avec l'expérience, mais vous devrez leur parler pour découvrir leur histoire, gagner leur confiance et comprendre leur cœur si vous voulez qu'ils atteignent leur véritable potentiel. Vous participerez également à des défis et des quêtes pour gagner des faveurs politiques et des fonds afin d'améliorer votre armement et vos provisions, mais soyez prudent, car vos actions pourraient faire pencher la balance du pouvoir à Paris... CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Vivez une histoire épique de guerre et de politique dans une Révolution française alternative.

Participez à des batailles emblématiques au tour par tour dans plus de 30 environnements dynamiques différents.

Participez au tourbillon politique de Paris dans une histoire palpitante d'intrigues et de gloire.

Accomplissez des quêtes et des défis pour établir des relations politiques, obtenir des fonds et sécuriser vos approvisionnements.

Entraînez vos généraux pour améliorer leurs capacités. Plus de 30 personnages aux origines et compétences différentes sont à votre disposition !

Discutez avec vos alliés pour gagner leur confiance et comprendre leurs motivations.

