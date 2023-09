Bang-On Balls : Chronicles - Les boules sont de sortie sur Nintendo Switch

Après avoir reçu des avis élogieux lors de la mise en place de son accès anticipé sur Steam, Bang-On Balls : Chronicles s'apprête à passer aux choses sérieuses. Exit Plan Games et Untold Tales viennent d'annoncer que leur jeu d'aventure / bac à sable serait officiellement disponible à partir du 5 octobre sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Bang-On Balls : Chronicles est créé par Exit Plan Games, une équipe de développeurs très expérimentés qui ont déjà travaillé sur des titres AAA tels que The Witcher 3, Gears of War, Cyberpunk 2077, et Bulletstorm pour n'en citer que quelques-uns.

Lors de son lancement en octobre, le jeu sera doté d'une nouvelle carte en monde ouvert, qui permettra aux joueurs de voyager dans le temps à travers le Japon féodal et moderne pour combattre un Kaiju géant. Tous les possesseurs du jeu sur PC recevront ce contenu gratuitement.

Caractéristiques principales