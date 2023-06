Bandai Namco tiendra son Summer Showcase à l'occasion de l'Anime Expo

Bien que Juin était conséquent en événements pour remplacer le regretté E3, cela n'empêche pas les plus gros développeurs et éditeurs de continuer à mettre en place leurs propres showcase. Le prochain en date sera le Bandai Namco Summer Showcase qui se déroulera le 1er juillet à partir de 21h00 heure française, et cela se déroulera durant l'anime Expo 2023 qui se tient à Los Angeles. Si la Nintendo Switch ne sera quasiment pas de la partie, nous avons déjà confirmation que les titres ci-dessous seront présents pour l'événement :

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS

Sword Art Online: Last Recollection

SAND LAND

Baten Kaitos