Bandai Namco lance une chaîne Youtube dédiée aux OST de ses jeux

Hormis l'achat des OST, parfois hors de prix trouvable uniquement du côté du Soleil Levant, il peut être compliqué d'écouter les musiques de ses jeux préférés de manière légale. Bandai Namco Europe de son côté a décidé de faire plaisir aux joueurs mélomanes en ouvrant une nouvelle chaîne Youtube sobrement intitulée Bandai Namco Game Music. Cette dernière vous permet d'écouter les bandes originales des derniers gros titres de la firme à savoir:

« La musique est un élément incontournable qui peut transformer un jeu vidéo en aventure épique et inoubliable », explique Anthony Macaré, Chief Marketing & Sales Officer chez Bandai Namco Europe. « Grâce à notre nouvelle chaîne musicale, nous pourrons désormais partager les compositions les plus mémorables de nos jeux et développer nos propriétés intellectuelles au-delà du jeu vidéo. Nous souhaitons offrir à nos fans la possibilité de transposer ces aventures dans leur quotidien et de découvrir de nouvelles histoires. »