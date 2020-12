Bake'n Switch proposé à -50% jusqu'au 31 décembre

Disponible depuis le 10 septembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Bake'n Switch profite des fêtes de fin d'année pour offrir aux joueurs une remise de -50%. Ainsi, vous pourrez obtenir le titre au prix de 14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu'au 31 décembre 202 0.

Il y a des siècles que les Maîtres Boulangers ont quitté Fla, les légendaires contrées de la Pâte vivante. Mais quelque chose est sur le point de se lever. Le Moisi est de retour ! Et il est plus puissant et plus contagieux que jamais. Il s'étale jusqu'aux quatre coins du Monde, engloutissant toutes les espèces de Pâtons qu'il a trouvées, les rendant aigres et les transformant en des versions tordues de ce qu'ils étaient auparavant.

Le monde du dessus tombe en miettes, et dessous, les Gardiens grondent, tirés de leur torpeur pour défendre les moelleuses créatures de Fla qu'ils ont juré de protéger. Mais les siècles d'hibernation n'ont pas été tendres avec les Gardiens. Ils ont faim. Très faim. Avec un penchant insatiable pour les pâtisseries. Les boulangers doivent donc se mettre aux fourneaux et sacrifier les adorables petits Pâtons pour remporter les faveurs des Gardiens, leur seule chance de vaincre le Moisi.

Rejoignez une équipe d'Apprentis Boulangers dans leur périple pour maîtriser leurs capacités uniques. Préparez-vous à affronter les Gardiens de chaque Monde, découvrir l'histoire du Moisi, et accomplir votre destin pour devenir Maître Boulanger !