BADLAND : Game Of The Year Edition s'offre une virée sur Nintendo Switch

Après une sortie sur Wii U en 2015, BADLAND : Game of the Year Edition s'est offert début août une virée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Une occasion idéale pour ceux ayant loupé cet épisode de le redécouvrir à tout petit prix (3,99€) sur la console hybride.

Découvrez BADLAND: Game of the Year Edition, un jeu d'aventure unique qui vous plonge dans un univers à l'ambiance unique, avec de superbes décors peints à la main, des commandes entièrement repensées, plus de 15 heures de campagne solo et des modes coop et bataille 2 à 4 joueurs absolument exceptionnels.

Le jeu a remporté de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du meilleur jeu de l'année.

Fonctionnalités: