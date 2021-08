Badland revient dans sa Game of the Year Edition sur l'eShop

De retour sur Nintendo Switch après une sortie sur la Nintendo Wii U (oui cette console a bel et bien existé) BADLAND : Game of the Year Edition débarque sur l'eShop le 6 août prochain (pour l'instant la page eShop européenne n'est pas disponible mais sa version américaine l'est). Ce jeu d'aventure développé par le studio Frogmind est un classique des jeux indépendants, d'abord sorti sur Ipad en 2013 , le jeu s'était vu porté sur consoles (dont la Nintendo Wii U) en 2015 (gagnant au passage de meilleurs graphismes et une meilleure jouabilité), dans celui-ci vous deviez résoudre des énigmes et survivre à un monde hostile en déroulement horizontal.

Comptant pas moins d'une centaine de niveaux différents, un mode coopération et la possibilité de s'affronter entre 4 joueurs, BADLAND : Game of the Year Edition est à la fois un jeu très complet mais aussi une aventure très dépaysante. Aviez-vous fait BADLAND sur Nintendo Wii U (ou sur un tout autre support) ?

Découvrez BADLAND: Game of the Year Edition, un jeu d'aventure unique qui vous plonge dans un univers à l'ambiance unique, avec de superbes décors peints à la main, des commandes entièrement repensées, plus de 15 heures de campagne solo et des modes coop et bataille 2 à 4 joueurs absolument exceptionnels.



Le jeu a remporté de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du meilleur jeu de l'année.

Fonctionnalités:



- Jeu d'aventure et de plateforme à défilement horizontal doté d'un moteur physique innovant



- Modes coop et bataille pour des parties haletantes jusqu'à 4 joueurs.



- Mode campagne solo avec 100 niveaux véritablement uniques (environ 15 heures de jeu)



- 100 niveaux de coop multijoueur et 27 niveaux de batailles



- Refonte totale des commandes permettant de diriger son personnage vers le haut, le bas, la gauche et la droite.