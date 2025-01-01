Bad End Theater s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en juillet 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Bad End Theater aura le droit à sa sortie en version physique. C'est le fruit du dernier partenariat entre Super Rare Games, NomnomNami et Serenity Forge. En tout ce seront 4000 unités qui seront disponibles en précommande sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 5 février 2026 .

Bienvenue au BAD END THEATER !

Choisissez votre protagoniste et explorez une variété de destins terribles !

Les décisions que vous prendrez dans une histoire affecteront les autres. Vous pouvez modifier ces comportements pour ouvrir de nouvelles voies ! Malheureusement, chaque chemin mène à une fin malheureuse…

Saurez-vous trouver un moyen de sauver ces malheureux personnages ?