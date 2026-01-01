Backrooms Level X débarque sur Nintendo Switch

Et si 2026 était votre année pour plonger dans les backrooms ? Après un lancement PC aussi réussi que terrifiant, l’éditeur indépendant Firenut Games et le développeur José Manuel Conesa Hernández annoncent aujourd’hui que l’expérience de survival horror glaçante Backrooms Level X sera disponible à partir du 19 février 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Les versions consoles seront proposées au prix de 9,99 € et incluront la dernière mise à jour gratuite PC, enrichissant ainsi l’expérience dès le lancement avec de nouvelles zones, de nouvelles mécaniques, des défis supplémentaires ainsi que d’importantes améliorations de performances et de confort de jeu.

Le 27 octobre 1986, un accident étrange s'est produit à Albuquerque, au Nouveau-Mexique (États-Unis). Tout a été enregistré sur une cassette VHS.

Entrez dans le monde sinistre de Backrooms Level X, un jeu d'horreur à la première personne qui vous plonge dans un labyrinthe sans fin d'espaces désolés et surréalistes. Après un accident étrange, vous vous retrouvez piégé dans les Backrooms, un lieu où la logique et la réalité disparaissent. Explorez d'interminables couloirs de moquette jaune, des pièces vides et des zones de lumière vacillante en essayant de trouver une issue. Mais attention : vous n'êtes pas seul. De mystérieuses entités se cachent dans l'ombre, et chaque son peut être le dernier que vous entendrez.

Caractéristiques :

Exploration immersive : Naviguez dans un environnement immersif conçu avec des niveaux uniques. Découvrez des secrets cachés et une narration immersive qui vous entraînera dans l'histoire.

Horreur atmosphérique : Plongez dans une atmosphère oppressante avec des effets sonores immersifs et des graphismes obsédants qui vous tiendront en haleine.

Défis et énigmes : résolvez des énigmes et relevez des défis qui mettront votre intelligence à l'épreuve alors que vous tentez de vous échapper des Backrooms.

Environnements variés : Backrooms Level X comprend plus de 15 niveaux à explorer. Découvrez les subtilités de l'histoire et des ennemis, pour que chaque partie soit une expérience nouvelle et passionnante.

Des boss défiant toute concurrence : Sortez indemne des énormes ennemis finaux. Tout au long de l'exploration, nous rencontrerons des boss gigantesques que nous devrons vaincre grâce à notre intelligence.

Avez-vous ce qu'il faut pour survivre dans les Backrooms ? Le seul moyen de s'en sortir est d'affronter ses peurs et de découvrir la vérité qui se cache derrière cet endroit terrifiant. Téléchargez Backrooms Level X et commencez votre voyage vers l'inconnu !