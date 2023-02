Backpack Hero fait son baluchon direction la Nintendo Switch

Avec Backpack Hero, vous allez découvrir qu'un aventurier correctement préparé est un aventurier qui a son sac à dos correctement rangé ! Après avoir connu un petit succès lors de son accès anticipé sur Steam, ke roguelike de Jaspel et Different Tales vient d'annoncer sa sortie prochaine sur l'eShop et sur supports concurrents dans le courant du mois de mai 2023. Afin de vous faire une petite idée de ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Collectez des objets rares, organisez votre sac et vainquez vos ennemis !

Backpack Hero est une variante du roguelike classique de construction de cartes. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous transportez, mais de la façon dont vous organisez les objets dans votre sac. Leur placement a un effet énorme sur leur puissance.

Avec plus de 180 000 joueurs, Backpack Hero se démarque des roguelikes traditionnels à base de cartes.