Backfirewall_ : L'aventure interactive s'offre un nouveau trailer à l'occasion de la Gamescom

L’éditeur All in! Games et le développeur Naraven Games ont profité de la Gamescom 2022 pour présenter le premier trailer officiel de leur aventure interactive Backfirewall_ attendue sur Nintendo Switch et supports concurrents d'ici la fin de l'année 2022 . Pour en apprendre davantage sur ce titre, nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous accompagné d'un descriptif officiel.

Backfirewall_ vous plonge dans une évasion comique en compagnie du système d’exploitation conscient et un peu effronté OS9. Menacé d’être remplacé par le système bien mieux optimisé OS10, l’objectif d’OS9 est simple : empêcher la mise à jour du téléphone, et rester en vie. Jusqu’au 4 septembre, 2022 joueurs PC peuvent essayer la version démo gratuite, disponible sur Steam. La dernière bande-annonce de gameplay, présentée dans le Future Games show, vous donnera un meilleur aperçu de Backfirewall_ et de son incroyable aventure où vous devrez résoudre des énigmes, traquer des bugs et utiliser des codes de triche pour tenter de perturber la mise à jour.