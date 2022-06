Backfirewall_ s'offre un trailer sur Nintendo Switch

Nouveau titre des studios Naraven Games, Backfirewall_ vient de se dévoiler sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour l'instant en 2922, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier trailer de cette aventure tra-gicomique.

L’inquiétant protocole de mises à jour vous a chargé, vous, l’assistant des mises à jour, de mettre à jour le système d’exploitation du smartphone. Mais le vieux OS9 plein de bugs, cherchant désespérément à échapper à la suppression, a d’autres plans pour vous. Backfirewall_ met en scène le tourment des programmes dont le code est régulièrement effacé et remplacé au nom du progrès technologique.

Explorez le cadre à la fois merveilleux et insolite d’un smartphone, fourmillant de vie et de discussions révélatrices. Naviguez dans ce cauchemar bureaucratique qu’est le Wi-Fi ou faites la fête dans les boîtes de nuit exclusives des haut-parleurs et rencontrez de nombreux personnages originaux, chacun constituant une maillon irremplaçable du logiciel personnifié et doté de son propre historique des plus riches, prenant vie grâce à un doublage emblématique !

BACKFIREWALL_ est une fantastique nano-aventure où vous devrez manipuler votre environnement pour résoudre des puzzles, traquer des bugs, et utiliser des codes de triches pour perturber la mise à jour. Découvrez ce qui se passe réellement à l’intérieur de votre smartphone et assistez à la lutte éternelle entre l’instinct de conservation et le noble esprit de sacrifice. Faites votre choix : OS9 mérite-t-il vraiment d’être effacé, ou l’aiderez-vous à rester en vie ?