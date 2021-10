Backbone - Une traduction française confirmée, ainsi qu'une version Nintendo Switch

Le studio EggNut et l'éditeur Raw Fury viennent de confirmer la sortie ce jour sur consoles concurrentes de Backbone, une nouvelle aventure inspirée des classiques des romans noirs. Si la Nintendo Switch a hélas loupé le coche, le développeur et l'éditeur ont tenu à nous rassurer en nous confirmant qu'une version dédiée à la console de Nintendo était bien en préparation. Cette dernière sortira un peu plus tard , sans plus de précisions à l'heure actuelle. A noter au passage que cette sortie sur console s'accompagne de nouvelles traductions, incluant enfin le français.

En attendant d'avoir enfin un aperçu de cette version Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de Blackbone ci-dessous.