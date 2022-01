Backbone et The Longest Road on Earth arrivent sur Nintendo Switch

L'éditeur Raw Fury profite de cette nouvelle année 2022 pour dévoiler son planing de sortie dans les prochains jours sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. On aura ainsi droit à la sortie de The Longest Road on Earth à partir du 27 janvier 2022 au prix de 9,99€ sur l'eShop.

Brainwash Gang est une petite équipe de créateurs espagnols de jeux underground. L'équipe a créé Nongunz, Grotto et The Longest Road on Earth et travaille actuellement sur Laika : Aged through Blood. Arturo Monedero (TLR Games) fait également partie de l'équipe et a participé à la production et au narrative design de The Longest Road on Earth.

Et enfin, ce sera au tour de Backbone de sortie sur Nintendo Switch le 9 février 2022 toujours sur l'eShop avec en plus la présence de la langue française dans les textes.