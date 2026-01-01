Back to the Dawn annoncé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - La démo est disponible sur l'eShop

Attendu pour le 5 mars 202 6 sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2, Back to the Dawn se présente comme un RPG se déroulant dans une prison de haute sécurité. Si vous êtes intrigué par ce que peut donner cette aventure, sachez qu'une démo est disponible dès à présent.

Back to the Dawn est un RPG riche en histoire, situé dans une prison de haute sécurité contrôlée par des factions et des secrets enfouis. Démasquez deux conspirations de l’intérieur, rassemblez des preuves et déjouez un système conçu pour vous réduire au silence. Faites-vous des alliés (ou des ennemis) parmi les détenus, et avec leur aide, préparez votre évasion.

■ Une histoire hardboiled digne du cinéma

Dans une cité animale rongée par la corruption, incarnez un journaliste faussement condamné ou un enquêteur infiltré piégé dans un système carcéral brutal. Avec l’aide de vos alliés à l’extérieur, rassemblez des preuves, suivez chaque piste et battez-vous pour sauver votre vie – et la ville.

■ Un RPG complet, débordant de contenu

Choisissez entre deux protagonistes : Thomas, le reporter piégé dans un réseau de mensonges, ou Bob, l’agent infiltré envoyé en mission dans la prison. Chaque scénario propose plus de 20 heures d’intrigues captivantes, où chaque choix compte. Faites face à trois puissants gangs, rencontrez 47 détenus uniques et découvrez des secrets via des dizaines de PNJ mémorables. Avec plus de 100 quêtes faites à la main, plusieurs routes d’évasion – chacune avec ses risques et ses récompenses –, de nombreuses fins possibles et plus de 500 000 mots de narration captivante, Back to the Dawn propose une rejouabilité sans pareille.

■ Découvrez les conspirations cachées de la prison

Thomas le renard est un journaliste emprisonné pour avoir refusé de se plier au système. Avec l’aide de votre ami avocat à l’extérieur, récoltez les preuves nécessaires pour sauver votre peau et la ville. Bob la panthère est un agent infiltré qui n’a jamais échoué, mais qui est épuisé et souhaite raccrocher. Pourtant, un drame personnel le ramène pour une dernière mission. Vivez une histoire hardboiled de trahison, de vengeance et de vérité !

■ Une immersion totale

Cette prison est gigantesque et regorge de lieux à explorer – mais attention aux règles… ou ne vous faites simplement pas attraper ! Serez-vous un prisonnier modèle, ou laisserez-vous derrière vous un sillage de chaos et de destruction ? À vous de décider.

■ Une galerie de personnages hauts en couleur

Rencontrez une variété de détenus hauts en couleur, chacun avec son histoire. Deviendrez-vous leur allié, ou les soumettrez-vous par la force ? Rejoignez un gang – ou jouez les loups solitaires rusés.

■ Un système d’évolution ouvert

Bagarreur brutal, voleur furtif ou beau parleur manipulateur ? Développez vos compétences, fabriquez des outils adaptés à votre style et passez du “bleu” au chef incontesté de la prison.

■ Préparez votre évasion

Dans un endroit conçu pour vous briser, votre meilleure arme reste votre créativité. Chaque recoin – de votre cellule à l’infirmerie, aux égouts et jusqu’aux toits – peut contenir la clé de votre liberté. Saurez-vous vous évader ?