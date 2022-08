Back Again - Un nouveau plateformer 3D surréaliste disponible cette semaine sur Nintendo Switch

Nouvelle expérience vidéoludique signé Manning Media et édité dans nos contrées par eastasiasoft, Back Again vous propose une nouvelle expérience de plateformer 3D dans un univers surréaliste, le tout au petit prix de 2,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage sur ce titre, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet.

Un monde surréaliste et punitif, fait de noir, blanc et rouge vous attend alors que vous défiez le vide dans Back Again, un jeu de plateforme 3D hardcore, présenté en perspective immersive à la première personne Dans ce vide, votre seul moyen de vous échapper est de traverser des plateformes flottantes arrangées dans des configurations toujours plus complexes. Les obstacles se déplacent selon des modèles, vous obligeant à apprendre leurs mouvements pour éviter de vous faire éjecter d'une corniche ou que votre progression s'arrête en plein air. Des mannequins vous encerclent. Parfois ils naviguent eux-mêmes à travers les plateformes et d'autres fois, ils sont simplement là pour vous observer. Ils détiennent peut-être des indices à propos des casse-têtes à résoudre, ou peut-être sont-ils simplement comme vous. Dans tous les cas, ils offrent peu de réconfort.

Back Again est une fable inquiétante à la narration minimaliste et à l'atmosphère déconcertante conçue pour tester vos compétences, questionner votre psyché et récompenser votre détermination, tout cela bercé par une bande son unique et en perpétuelle évolution pour s'adapter à l'ambiance. Allez jusqu'au bout de l'histoire, réessayez chaque séquence autant de fois qu'il le faudra et une fois que vous serez suffisamment en confiance, choisissez le mode Survie pour découvrir si vous pouvez terminer le jeu en une seule tentative !

Fonctionnalités :