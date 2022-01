Baby Storm vient rajeunir le party game sur Nintendo Switch

Forever Entertainment est fier de vous présenter son tout nouveau party-game jouable en coopération locale Baby Storm, un jeu dans lequel vous devrez prendre soin de bambins afin de marquer des points. Dans la droite lignée d'Overcooked, Baby Storm sera jouable en solo ou bien à 4 joueurs, vous devrez effectuer les meilleurs combos de score en vous occupant de tous les besoins, vitaux ou non, des différents bébés présents à l'écran. Disposant d'une multitude de cartes afin de varier les plaisirs, Baby Storm est disponible depuis le 20 janvier dernier sur Nintendo Switch pour actuellement 9,99 euros, en effet, jusqu'au 3 février prochain le jeu propose une ristourne de 50 % sur son véritable prix de 19,99 euros.

Votre aventure vous amènera dans plusieurs environnements différents, chacun ayant des graphismes colorés et des musiques dynamiques – embarquez dans ce voyage autour du monde et à travers le temps ! Frayez-vous un chemin à travers des niveaux originaux et excitants, obtenez des tonnes de points, débloquez de nouveaux mondes et mécaniques, et rencontrez de nouveaux bébés spéciaux aux pouvoirs mystérieux...

???? Watch over unpredictable kids as they unleash chaos in your kindergarten!



Maintain order, run, clean and feed your way to the highest score in a crazy couch co-op game for 1-4 players! ????



Play Baby Storm on #NintendoSwitch



???? https://t.co/q16S22kF1z@BabyStorm_Game pic.twitter.com/i7fCXHz1lm