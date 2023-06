Baby Shark: Sing & Swim Party - Le phénomène de Youtube débarquera en septembre sur Nintendo Switch

La chanson vous a traumatisés depuis sa sortie en 2017, désormais elle vous suivra jusque dans votre téléviseur ! Basé sur la vidéo la plus visionnée de Youtube Baby Shark, Outright Games vient d'annoncer la sortie de Baby Shark: Sing & Swim Party sur Nintendo Switch. Développé en collaboration avec The Pinkfong Company, le titre se présente comme un jeu de rythme familial, et sera officiellement disponible à partir du 15 septembre 2023 . Pour en apprendre davantage, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Baby Shark: Sing & Swim Party est une aventure rythmique coopérative qui plonge les joueurs dans l’univers de Baby Shark avec un double objectif : chanter et s’amuser en famille et entre amis. Ils peuvent choisir leur personnage (Baby Shark, Mommy Shark, Daddy Shark, Grandma Shark ou Grandpa Shark) et découvrir une belle histoire de famille et d’amitié au fil des niveaux. En solo ou en mode coopératif local 4 joueurs, les joueurs pourront écouter et chanter 30 titres accrocheurs tels que « Baby Shark », « Disco Sharks » et « Shark Dance Party » au cours de leur aventure océanique.