B-Project: Ryusei Fantasia - Un Visual Novel musical s'invite sur Nintendo Switch

Si c'est un genre clairement sous-représenté en France (notamment à cause de l'absence de traduction française), les Visual Novel continuent de sortir à un rythme effréné sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous retrouvons ce jour PQube, le développeur MAGES et Maximum Entertainment (Just For Games), qui viennent de confirmer l'arrivée prochaine de B-Project: Ryusei Fantasia sur Nintendo Switch, avec en prime une édition physique. Attendu dans le courant de l'année 2024, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières image de ce Visual Novel musical.

UN ROMAN VISUEL PÉTILLANT Mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter par cette expérience colorée, musicale et visuelle. Vous aimez les boysbands, la JPop ? Avez-vous déjà rêvé être le moteur d'un groupe d'idoles à succès ? Et bien maintenant, vous pouvez en faire l'expérience sous forme de visual novel ! DEVENEZ MANAGER D'UN GROUPE D'IDOLES Endossez le rôle de manager du talentueux groupe d'idoles B-Project. Prenez sous votre aile 14 jeunes membres, chacun avec une personnalité et des difficultés différentes. C'est à vous de les soutenir, de les aider à grandir et de leur permettre de s'épanouir ! Découvrez les débuts des différents groupes d'idoles - Kitakore, MooNs, Thrive et Killer King. Apprenez-en plus sur leur période d'apprentissage et sur les difficultés qu'ils ont rencontrées sur le chemin du succès. Suivez leur histoire alors qu'ils s'unissent pour devenir un seul groupe, B-Project, et monter sur la scène la plus brillante du Japon. MÉCANISMES INTERACTIFS Votre téléphone est votre porte d'entrée pour entretenir votre relation avec les idoles. Gardez-le à l'œil, car répondre aux messages et aux appels vous permettra de mieux comprendre les idoles que vous avez sous votre aile.