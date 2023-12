Aztek Tiki Talisman - Un petit plateformer 3D annoncé sur Nintendo Switch

Développé par une seule personne répondant au nom de Josep Monzonis, Aztek Tiki Talisman propose aux joueurs de découvrir un petit jeu de plateformes en 3D à petit prix sur l'eShop de la Nintendo Switch. Disponible à partir du 14 décembre 2023 au tarif de 5,99€, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Préparez-vous à un voyage exaltant et stimulant dans le cœur de l'ancienne jungle aztèque dans "Aztek Tiki Talisman". Ce plateforme 3D vibrant promet une expérience unique et pleine d'action qui vous transportera dans un monde débordant de mystère et de danger. Plongez dans une aventure magnifiquement conçue qui combine une plate-forme difficile, des rencontres de combat passionnantes et des puzzles pliants.

Dans "Aztek Tiki Talisman", vous jouez comme un héros courageux qui doit naviguer dans une jungle aztèque perfide. Le jeu est divisé en 5 chapitres distincts offrant un total de 50 niveaux à explorer. Votre aventure se déroule dans un environnement de jungle visuellement magnifique et dense qui vous plonge dans les mystères de la civilisation aztèque.

Caractéristiques: