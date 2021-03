Ayo The Clown - Un trailer coloré pour un jeu de plateformes au héros atypique

Qui a dit que les clowns ne pouvaient pas faire de bons personnages de jeu vidéo ? Développé par le studio indépendant Cloud M1, Ayo The Clown se présente comme un jeu de plateformes coloré mettant en scène le personnage de Ayo, parti en voyage dans l'espoir de récupérer son chien. Attendu durant le printemps 2021 sur Nintendo Switch et PC, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans cette incroyable aventure, vous incarnez Ayo, un clown pas si ordinaire, à la recherche de son meilleur ami et chien adoré, Bo, qui a mystérieusement disparu. Qu'est-il arrivé à Bo ? Pourront-ils à nouveau jongler ensemble dans le parc ? Ou monter ce numéro de cirque qu'ils ont toujours prévu ? Le voyage d'Ayo l'emmènera à travers huit régions, des collines luxuriantes au monde aquatique délirant, en passant par le pays des bonbons, à la recherche d'indices sur l'endroit où se trouve Bo. Comme dans toute bonne aventure, vous ne serez pas tout seul. Le monde d'Ayo est rempli de personnes amicales et de créatures intéressantes qui sont prêtes à vous donner un coup de main, mais attention aux ennemis diaboliques qui veulent vous faire du mal. Ramassez un ballon d'eau, une épée en forme de ballon, un marteau en plastique, un dinosaure, un hélicoptère, un char d'assaut, tout ce dont un clown en bonne santé a besoin pour survivre au grand air, tout au long de votre quête.

Comme Ayo n'est pas le genre de clown à faire toujours la même blague, vous voyagerez dans de nombreux environnements à thème unique, ce qui vous permettra de bien rire en chemin, tout en vous efforçant de réunir le clown et le chien. Vous rencontrerez des boss plus grands que nature et des hordes d'ennemis qui vous prouveront que ce clown est bien plus coriace qu'il n'y paraît. En utilisant des compétences telles que les sauts de mur, les glissades en pente et le coup de tête qui donne mal à la tête, Ayo vous montrera qu'il a beaucoup de tours dans son sac. Et tout au long de votre périple, gardez un œil sur les objets à collectionner : pierres précieuses, poulets en caoutchouc, sacs à péter, et j'en passe ! Un clown doit être payé d'une manière ou d'une autre.