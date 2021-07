Ayo the Clown détails trailer Nintendo Switch

À une dizaine de jour de sa date de sortie officielle, Ayo the Clown développé par Cloud M1 se présente à nouveau à nous avec un nouveau trailer. Ce dernier nous permet de découvrir de nouveaux environnements et de plus amples informations sur l'histoire. Attendu pour le 28 juillet 2021 , nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous.

Dans la ville d’Ayo, le calme règne généralement. Accompagné de Bo, son habile chien de cirque, Ayo jongle dans le parc, se promène à la fête foraine et rêve de la petite-fille du cordonnier. Jusqu’au jour où Bo disparaît!

Vous jouez en tant qu’Ayo, un clown pas si ordinaire, parti à la recherche de son meilleur ami, son chien adoré qui a disparu mystérieusement. Qu’est-il arrivé à Bo ? Pourront-ils un jour jongler ensemble dans le parc à nouveau ? Ou mettre en place ce numéro de cirque qu’ils ont toujours voulu créer ? C’est ce que vous découvrirez tout au long de cette aventure incroyable, dans vos efforts pour réunir le clown et son chien. Comme dans toute bonne aventure, vous ne serez pas seul. Le monde d’Ayo est rempli de personnages sympathiques et de créatures intéressantes prêts à vous donner un coup de main.

CARACTÉRISTIQUES:

Plateformes uniques - La partie la plus importante de tout jeu de plateformes. Chaque étape a un thème unique et des plateformes intéressantes pour garantir une expérience de jeu amusante et non répétitive, car Ayo n’est pas le genre de clown à faire la même blague deux fois: ses blagues s’améliorent à chaque fois.

Des boss colossaux et une multitude d’ennemis - Affrontez des boss plus grands que nature et prouvez que les clowns sont bien plus robustes qu’ils n’y paraissent. Ne vous laissez pas avoir par la gentillesse d’Ayo!

Armes - Chars, hélicoptères, dinosaures, marteau en plastique, ballons d’eau, pour n’en nommer que quelques-unes. Elles t’aideront à découvrir des endroits cachés, à éteindre des feux, à vaincre des ennemis, à faire des farces à tes amis, etc…

Compétences - Piétinement de têtes, sauts de murs, glissades de pentes et bien plus encore. Ayo a beaucoup de tours dans son sac.

Quêtes secondaires - Vous pouvez entreprendre de nombreuses quêtes secondaires dans la ville ou au cours de votre voyage, alors préparez-vous à de surprenantes récompenses.

Objets à collectionner - Pourrez-vous trouver et collecter tous les objets cachés dans le jeu ? Un poulet en caoutchouc et un sac à prout, ça vous dit ?