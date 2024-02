AyaNeo Flip DS - Un ordinateur portable à double écran, parfait pour les amoureux de la Nintendo 3DS

Dans le monde du hardware et des financements participatifs, il n'est pas rare de voir des projets originaux. Aujourd'hui nous retrouvons la société chinoise AyaNeo qui a dévoilé son dernier projet en date : l'AyaNeo Flip. Cet ordinateur portable tournant sous windows est proposé en deux modèles : l'AyaNeo Flip KB, disposant d'un clavier intégré, et l'AyaNeo Flip DS qui propose un écran tactile supplémentaire. Autant dire que pour le second modèle dont le design évoque une Nintendo DS (ou 3DS), l'utilité de l'accessoire est tout indiqué : faire fonctionner Citra pour émuler les jeux 3DS (à condition de posséder les jeux originaux bien évidemment). Les premiers testeurs de la machine ont en ont également profité pour faire tourner des jeux Wii U, et le tout semble bien fonctionner.

Reste bien sûr la question des performances globales, ainsi que du prix de l'engin qui n'est pas donné. Si vous êtes intéressé par l'AyaNeo Flip DS, vous pouvez vous rendre sur la page de financement indiegogo du projet pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir. Les expéditions des deux modèles sont prévues pour le mois de mars 2024. Nous vous laissons également découvrir ci-dessous la vidéo de présentation du produit, ainsi que le test du Youtuber ETA PRIME

Source : Indiegogo