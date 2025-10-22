Avis - Manettes Rematch Mario Bricks et Donkey Kong

A l’approche des fêtes de fin d’année, il peut être intéressant de s’offrir des manettes stylisées aux couleurs de nos personnages Nintendo préférés. Ainsi, nous avons eu l’occasion de tester deux manettes dont nous avons été doté pour donner un avis sur leur qualité. Les deux manettes sont disponibles depuis le 12 octobre au tarif de 59.99 euros.

Rematch Mario Bricks

Une des particularités de cette nouvelle manette se situe sur le fait qu’elle a un skin holographique. En effet, bien qu’elle arbore les couleurs iconiques de la série, la manette intègre en son centre une illustration qui apparaît / disparaît en fonction de l'inclinaison de la manette. Ainsi, c’est un dessin représentant un Mario sautant vers une étoile dans un niveau 2D d’antan qui ravira vos yeux de fans tout en mettant en scène aussi deux gouba et un super champi. Le dessin vient s’incruster sur un mur de brique, donnant ainsi un effet très plaisant. Outre l’effet holographique et le mur de brique, le reste de la manette arbore une couleur rouge Mario. De plus, les sticks sont vert tuyau avec un cerclage bleu salopette. Enfin les quatre bouton sont jaunes pièce.

Rematch Donkey Kong

Pour celle-ci, vous trouverez la même conception holographique mais bien évidemment avec l'univers de Donkey Kong. D’ailleurs le thème nous rappelle un niveau de Donkey Kong Country Returns, à savoir celui où l’on voit à la fois Donkey et Diddy en ombre laissant apparaître leurs apparats rouges. Ici, la mpanette opte donc pour un noir profond sur lequel est apposé un jungle verdoyante. L’intérieur des sticks est rouge alors que les boutons ainsi que la croix sont verts. L'aspect holographique qui se dévoile sur cette manette n’est autre que la jungle qui apparaît en fond sur la partie verte donnant ainsi plus de relief à l’illustration. C’est en effet très sympa mais l’aspect est quelque peu un poil discret pour émerveiller. Malgré tout, le tout offre un aspect très classe tant par le choix des couleurs que de la finition globale.

Alors, ça matche ou pas ?

Hormis l’esthétique, les deux manette offrent la même qualité et le même revêtement. Comme les modèles précédents, elles sont plutôt légères et tiennent bien en main. On notera en revanche des ticks offrant peu de résistance, et qui sont donc plus souple que ce que l’on peut trouver sur des manettes officielles. Sur ce point, c’est une question de sensibilité personnelle. Le point négatif pour nous, c’est surtout le bruit que font les quatre boutons principaux qui peut parfois être gênant (même pour ceux qui ne jouent pas autour). Enfin, il est à noter que les boutons plus/ moins et home / capture sont inversés. Ici aussi, juste une question d’habitude dans un premier temps afin de ne plus se tromper. En définitive, les deux manettes sont très agréables sur le plan visuel et relativement qualitatives tant sur les manétieux que l’autonomie. Nous avons ici deux très bonnes alternatives aux manettes officielles ainsi que deux apparences en quelque sorte “collector”.