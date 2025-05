Avis - Manette Sans Fil Turtle Beach Rematch - Mario Invincible

Turtle Beach nous propose aujourd’hui de nous essayer à leur nouvelle manette, avec licence officielle Nintendo, qui se pare d’un Mario invincible. Rien de bien neuf sous les tropiques fondamentalement, mais malgré tout, cette manette offre quelques particularités que nous allons détailler ci-dessous. Il est à rappeler qu’elle est disponible au tarif de 59.99 euros.

Test et photos réalisés à partir d'un exemplaire fourni par Turtle Beach.

Here We Go !

Avant de parler ergonomie ou technique de cette manette, nous allons dans un premier temps nous focaliser sur son esthétique. Le dessus de la manette arbore un Mario arborant une pose de course dynamique avec un Mario ayant ses couleurs habituelles et des couleurs arc-en-ciel sur l’arrière tout en laissant une traînée elle aussi arc-en-ciel. De plus, toute une série d’étoiles blanches à cinq branches sont apposées sur la partie droite de la manette alors que derrière Mario, ce sont des étoiles faisant office de scintillement que vous pourrez admirer (le scintillement rappelant l’étoile d’invincibilité). La partie arrière est d’un violet plutôt foncé et sobre. Violet que l’on retrouve sur les contours des emplacements de sticks et sur le dessus de ces derniers. De même, la croix directionnelle se pare de la même couleur.

La feature particulière de cette manette se trouve dans son côté phosphorescent. En effet, une partie de la manette s’éclaire lorsque vous êtes dans l’obscurité, et particulièrement ce qui est censé représenter la traînée derrière Mario faisant office de l’effet invincible de notre plombier moustachu. Même si ça semble joli sur le principe, malheureusement l’effet phosphorescent est peu perceptible, sauf dans une très grosse obscurité. D'ailleurs, l’effet se faisant sur la traînée, on distingue peu la silhouette de Mario d’autant plus que la croix directionnelle vient aussi couper l’effet. Ainsi, on aura préféré ce qui a été fait avec la manette Boo de PDP qui proposait un bien meilleur rendu phosphorescent. Tout est une question de goût, la manette Mario Invincible ici testée est en revanche très belle à l'œil nu de manière générale et au-dessus sur la qualité visuelle comparée à pas mal d’autres produits du même genre.

L’invincibilité en main ?

Côté ergonomie, on retrouve les mêmes sensations que sur les manettes précédemment testées. Toutefois, nous avons essayé une approche différente cette fois. Premier poids notable et identique à ses grandes sœurs, la manette est bien plus légère que le Pad Pro de Nintendo. Il est vrai que dans un premier temps, voire gênant quand on est habitué à une manette plus lourde. Ainsi, cette fois, nous avons utilisé uniquement cette manette pendant plus d’une semaine et nous avons un constat simple : l’habitude d’une manette légère a effacé le souvenir d’une manette lourde. Dans la pratique, donc, il ne s’agit que d'une question d’habitude. Bien évidemment, la sensibilité de chacun est aussi à prendre en compte. Il est aussi important de préciser que la manette comporte deux boutons supplémentaires permettant un mapping (repris d’ailleurs pour la manette Pro de la Switch 2).

Les sticks quant à eux sont relativement rigides et apportent donc, une précision de qualité. Nous les avons testés autant dans un jeu d’aventure tel que Breath Of The Wild, qu’un jeu de course type Mario Kart pu même ce bon vieux Smash ! Et dans chacune des situations, les sensations sont très bonnes. Le seul défaut en soi, c'est le bruit généré par les quatre boutons principaux. Autre point, l'inversion des boutons home et “+” ainsi que les boutons capture et “-”. Cette fois aussi, en testant la manette de longues heures, cette inversion s’est inscrite comme une habitude et le fait de se tromper s’est estompé au fil des heures (bien que ce fût pénible au début). Ainsi, tant que vous jouez avec ce type de manette, vous n’aurez aucune difficulté en revanche si vous switchez avec un Pad Pro, la confusion peut vous attendre. En définitive, nous avons ici une très bonne manette si tant est que les différences avec un Pad Pro ne vous semblent pas rebutantes.

Source : Turtlebeach