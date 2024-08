Avis manette sans fil, sacoche de transport et écouteurs édition Peely (Fortnite), de PowerA

Arrivé à la fin de la septième année de la Switch, ce ne sont pas les accessoires qui manquent. Il faudrait vraiment quelque chose d'exceptionnel pour se faire remarquer, sans même parler d'égaler Nintendo et Hori en terme de qualité de produit. C'est là que PowerA arrive, avec une série d'accessoires de bonne facture, mais surtout jaunes fluo, à l'image de Banane, personnage emblématique du tentaculaire Fortnite.

Ensemble manette, sac de transport et écouteurs-micro PowerA (Edition Peely)

La sacoche

Commençons par le plus gros, la sacoche de transport. Arborant le visage de Banane et la couleur correspondante, elle est faite d'un matériau rigide qui encaissera bien les chocs. Elle possède à sa base quatre petits pieds qui la rende un peu plus volumineuse, et donc plus encombrante, que d'autres pochettes, mais ces pieds ne sont pas que là pour prendre de la place, nous y reviendrons plus tard. A l'intérieur, votre Switch, ou Switch OLED auront tout juste la place de tenir avec leurs Joy-Cons attachés, les empêchant de se balader. Si vous possédez une Switch Lite, un écrin en mousse est présent pour la tenir en place, alors pas d'inquiétude.

L'intérieur de la pochette est décoré de plusieurs illustrations de Banane sous différentes formes sur un joli fond bleu, rendant l'objet très agréable à l’œil, et une languette qui protège l'écran de la console accueillera également dix jeux, ou vingt si vous les superposez. On notera également la présence d'une section fermée par une fermeture éclair, histoire d'embarquer de menus accessoires comme des écouteurs, des dragonnes, un câble ou des Joy-cons supplémentaires. Un ajout bien pratique qui vient vraiment élever l'utilité de cette pochette. Mais alors ces pieds, à quoi servent-ils ? Et bien, à l'intérieur, on trouvera également une lanière qui viendra tenir la languette contenant les jeux, ce qui permettra d'y poser la Switch pour y jouer en mode tabletop, et même de changer son inclinaison, en vous servant de la pochette comme support. Comme ça, vous avez un support très stable pour jouer en tabletop, et ce sans avoir à poser votre Switch sur une surface possiblement douteuse. Les modèles originaux avec leur pauvre languette de support vous remercieront également.

Les écouteurs

Le set Peely possède également des écouteurs. Avec leur gros fil de près d'1m50 de long, leur micro, un séparateur ajustable et des protections d'oreille très funkys, ils n'ont rien de discret, mais ils ne sont pas là pour ça. En fait, leur taille leur donne un air très solide et qualitatif, ce qui est un vrai plus pour ce genre d'accessoire qui a tendance à s'autodétruire très vite. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires avec différents embouts de rechange fournis et une sacoche en tissu avec le même motif que l'intérieur de la sacoche de transport. Grâce à la protection d'oreille imposante, ils ont tendance à bien rester dans vos oreille même en cas de mouvement brusque, ce qui est un vrai plus, et l'isolation du bruit est bonne, mais comme toujours avec les écouteurs intra, il faudra faire attention à ne pas monter le son trop fort.

En parlant de son, celui-ci est de très bonne qualité, d'une définition presque étonnante pour de simples écouteurs. Le micro, lui, est aussi d'une qualité acceptable, mais son utilité reste secondaire, car en dehors de Fortnite, peu de jeux acceptent le voice-chat natif depuis la Switch. Mais bon, c'est une série d'accessoires Fortnite, et on peut jouer à Fortnite dans de bonnes conditions avec, que demander de plus ? Un très bon son et un voice-chat fonctionnel rendent forcément l'expérience meilleure !

La manette

Impossible de rater la manette Peely ! D'un jaune pétant, avec de jolies finitions rouges au bord des sticks et une étiquette imprimée, ainsi que le visage souriant de Banane vous encourageant, il faut bien avouer que c'est un bel objet. Au moins un objet particulier. D'une forme familière, elle donne l'impression que la manette Switch pro a fait quelques infidélités avec celle de Xbox Series X, et ce pour notre plus grand plaisir. Agréable en main, et accessible aux grandes mimines elle possède tous les boutons standards de la Switch, plus trois autres cachés derrière la manette, sur lesquelles vous ne manquerez pas d'appuyer par accident. Mais pas d'inquiétude, ces boutons ne sont pas attachés à des fonctions tant que vous ne les réglez pas dans le menus correspondant.

Comme sur les manettes de Series X, les boutons ZR et ZL sont en forme de crochet sur lesquels vos doigts pourront se reposer. La croix directionnelle est sur un pivot central la rendant très agréable, et les sticks cliquent délicieusement quand on appuie dessus. Il n'a pas à dire, cette manette est très agréable à prendre en main, et le fait qu'elle soit sans fil, avec une grand autonomie (20 heures environ) est un vrai plus. Tous les boutons répondent bien, la manette est légère et le feeling est globalement très bon. Globalement étant le mot, car un gros bémol est tout de même à signaler.

La plastique de la manette est carrément cheap. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un plastique léger, non-texturé et glissant, rappelant un jouet d'enfant. Il est de si mauvais qualité qu'on voit la lumière de la LED montrant qu'elle est allumée au travers. Pas que cela gêne vraiment au confort de jeu, mais c'est dommage de se retrouver un plastique d'aussi mauvais facture, qui vient tirer tout l’accessoire vers le bas. Ce plastique de mauvais qualité est partout, et ne donne pas d'impression d'avoir une manette de qualité entre les mains. De quoi avoir des flashbacks des accessoires Madcatz ! D'autres défauts sont aussi présents, comme le manque de vibrations, ou de lecteur NFC, mais c'est assez habituel pour des manettes non-officielles, et aussi très secondaire. Moins secondaire, on déplorera l'absence d'un port casque intégré, qui aurait été si pratique pour jouer en ligne.

Globalement, nous sommes quand même très loin des horreurs du passé (Non, pas les manettes pourries MadCatz!!!!) La manette Peely est un ajout qui sera remarqué dans n'importe quelle collection, et elle permet de jouer très confortablement, même si finition laisse à désirer. A moins que vous ne soyez accro aux vibrations, vous ne perdez rien à jouer avec cette manette, et c'est très appréciable.

Conclusion

Nous sommes en présence de trois accessoires de qualité qui forment un joli ensemble. Qualitatifs et utiles, ces accessoires Fortnite sont aussi une petit touche de folie sympathique. Et n'oublions pas ils viennent avec des petits codes cadeaux. S'il vous manque une manette, des écouteurs, ou que vous devez changer de pochette, vous pourriez vraiment faire pire que cette série bananesque que je recommande chaudement.

Points positifs :

Une sacoche pratique et solide, qui transporte pas mal de choses

Des écouteurs qualitatifs, avec micro intégré

Une manette agréable, bien pensée, et avec un superbe feeling en jeu

Une série d'accessoires cohérente et jolie

Banane !

Points négatifs :

Le plastique de la manette

Pas de vibrations sur la manette

Sacoche encombrante et un peu lourde

Source : Powera