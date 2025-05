Avis - Manette sans fil REALMz Sonic The Hedgehoh Shadow edition

PDP, fameuse marque américaine d'accessoires de jeux vidéo, vient d'étoffer sa gamme de manettes REALMz basées sur l’univers du plus célèbre des hérisson bleu de SEGA. Alors que des manettes transparentes aux couleurs de Sonic et de Knuckles étaient déjà disponibles, Tails et Shadow viennent rejoindre la partie. Nous avons eu la chance, par le biais de la marque Turtle Beach, d’obtenir en test, la version sans fil de la version Shadow.

Manette Sans Fil REALMz: Sonic The Hedgehog - Shadow Edition

Manette décorative ?

Il est vrai que l’on peut se poser la question de savoir si ces manettes ne sont pas plus faites pour la collection que pour réellement jouer avec. Entièrement en plastique transparent, comme pour la licence Minecraft et Pikmin, la marque PDP propose un visuel particulier sur la licence Sonic en déclinant 4 manettes dans lesquelles, chacune se voit incrustée d’une mini-figurine. Dans notre modèle, il s’agit d’une représentation de Shadow; placée dans la partie droite de celle-ci. Au centre du controller, un dessin imprimé représentant un stage de Sonic avec des robots ennemis aux couleurs de Shadow. Celui-ci est placé pour habiller la puce électronique de la manette.

Contrairement aux 3 autres manettes (Sonic, Tails, Knuckles) la partie gauche ne comporte aucun décor, juste un simple sticker rouge qui rend le tout incroyablement triste et vide. On aurait espéré, soit un mini diorama à l’intérieur de la poignée ou, comme sur les autres modèles, un sticker représentant une autre section de niveau du jeu. On note également, d’un point de vue esthétique, des boutons et des sticks analogique dans des tons rouge et noir, un rappel de couleurs au personnage principal de la manette. Aussi bien sur le devant que sur les boutons arrière de cette dernière.

On notera également la présence de diode, placé uniquement à l’arrière de la puce électronique, qui s'allumera à chaque fois que vous appuyez sur les boutons de la manette, mettant en lumière Shadow dans la partie droite et… rien, du coup, dans la partie gauche. Les lumières, sans action de votre part, s’éteindront progressivement si vous êtes sur le paramétrage de base. Le dessin sur le devant de la manette étant assez sombre, on aurait peut-être souhaité voir, soit une lumière d’ambiance pour éclairer le dessin, soit des lumières incrustées à certains endroits clé pour rendre le dessin plus “vivant”.

Aspect technique

Bien que l’esthétique à son importance dans le choix d’une nouvelle manette, son aspect technique l’est tout autant, surtout lorsqu'il s’agit de passer des heures à jouer sur sa Nintendo Switch. Comme pour chaque modèle, la manette est livrée avec un câble de recharge USB/USB-c, qui reste toujours très petie (un peu plus de 30cm). La batterie nous propose ainsi, une quarantaine d’heures de jeu avant la prochaine recharge. Un mode d’emploi est toujours disponible en version numérique. Grâce au QR code placé, soit sur un papier dans la boite, soit directement à l'arrière de la manette, vous aurez accès à la notice pour paramétrer votre manette. Notamment pour le réglage des boutons placés au dos de la manette, qui ont semblé, cette fois-ci, un peu moins sensibles que sur les précédents modèles testés. Cette notice est surtout utilisée pour les réglages des modes lumineux des manettes de la marque. Dans la version Shadow, quatre modes sont disponibles. Celui de base ou les côtés s’allument en fonction des boutons utilisés, vous pouvez également choisir un mode fixe de couleur blanche ou rouge. À vous de choisir ce qui est le plus plaisant pour vous.

Comme les autres modèles testés, cette version Shadow des modèles REALMz est sans fil, avec une portée de 9 mètres afin de pouvoir jouer. Comme toujours, les boutons +/- et Home/Screen sont inversés sur le plan horizontal. Encore une fois, cela peut être perturbant quand on passe de la Nintendo Switch en version nomade à la manette quand la console est dockée à la télévision. Et cela peut être encore plus déroutant entre une manette pro officielle et ce modèle REALMs quand on voit la différence de poids. 170 g pour le modèle PDP contre 249 g pour la manette Nintendo Switch Pro Controller. Soit une différence de 79 g. De quoi surprendre les premiers temps.

Sur le plan ergonomique, la manette est bien proportionnée, même si les parties basses sont un peu plus étoffées, certainement dû à l’intégration des figurines à l’intérieur, mais reste agréable en main. Par contre, les matières plastiques choisies encore une fois pour les joysticks et l’armature de la manette rendent le tout très glissant. Il s’agit de plastique très lisse, doux au toucher, mais qui peut vite rendre la manette glissante entre vos doigts

Conslusion

Encore une fois, PDP sait proposer de bons produits. Cette fois, c’est aux fans de Sonic qu’il souhaite proposer des manettes avec une esthétique particulière. Ils ont su aménager la manette pour proposer un visuel peu commun et ont su intégrer des images pour masquer les parties électroniques. Le tout en sublimant les figurines par la présence de diode, donnant l'illusion de petit diorama visible dans une manette de jeu. Malgré tout, le choix des matières qui rendent la manette glissante nous fait vraiment poser la question. Cette gamme est-elle plus faite pour être affichée dans une collection ou pour jouer aux jeux vidéo ?