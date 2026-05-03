Avis - Manette Rematch et Casque AirLite Fit Mario Star pour Nintendo switch 2

Les accessoires de la Nintendo Switch 2 ne cessent d’arborer de nouveaux coloris pour le plaisir de nos yeux et de notre confort de jeu. Nous avons la chance de pouvoir régulièrement tester les nouvelles versions des manettes Rematch sans fil et des casques AirLite Fit conçus pour la nouvelle console de Nintendo de la marque Tutle Beach. Aujourd’hui, ces nouveaux accessoires se parent d’un noir transparent affichant l’icône fétiche de la plus grande saga nippone : Mario !

Manette Super Mario Jump !

Commençons par la manette. On se demande encore si nous avons vraiment besoin de présenter le modèle Rematch. Identique sur de nombreux points au modèle Pro officiel de Nintendo, la manette Rematch reste malgré tout bien identifiable grâce à quelques petites variantes. Bien que ces nouveaux modèles pour Nintendo Switch 2 soient dotés du nouveau bouton Game Chat “C”, l’emplacement entre la ligne de boutons “+” et “-” reste inversé en hauteur avec les boutons “Home” et “Screen” de la manette officielle. De plus, les modèles Rematch demeurent indéniablement plus légers que le modèle Pro conçu et vendu par Nintendo. Les boutons placés au dos de la manette restent toujours configurables grâce au bouton dédié. Quant aux autres touches, elles restent particulièrement sonores à chaque activation. Bien qu’on finisse parfois par ne plus y prêter attention lorsque l’on est plongé dans une session de jeu, ces clics peuvent continuer à déranger notre entourage. Comme chaque manette Rematch, ce modèle est sans fil et livré avec un petit câble de charge qui ne sera malheureusement pas suffisamment long pour permettre de jouer confortablement pendant la recharge. Heureusement, la manette offre une excellente autonomie avant de devoir repasser par une charge complète.

Ce nouveau modèle intitulé “Super Mario Jump” offre une manette du plus bel effet. Entièrement noire, elle utilise un plastique incroyablement doux et confortable au toucher. Le modèle arbore une coque avant transparente sur laquelle on retrouve une impression argentée représentant un damier alternant des têtes de Mario et son emblématique “M”. Une illustration colorée de Mario contraste fortement avec ce mélange de noir et d’argent. L’univers du plombier est également rappelé à travers plusieurs détails rouges présents sur la croix directionnelle, l’intérieur des joysticks ainsi que les boutons situés à l’arrière de la manette. L’impression colorée est incroyablement propre. Contrairement à certains modèles où l’on sent nettement le relief des motifs, aucune sensation grossière ne se fait sentir sous les doigts ici. Le résultat est propre, élégant et particulièrement agréable en main. D’ailleurs, les nouveaux modèles Rematch prévus pour la Nintendo Switch 2 embarquent désormais des joysticks TMR. Ces nouveaux sticks sont conçus pour offrir davantage de précision, réduire les risques de dérive et garantir un gameplay plus réactif et durable. De belles promesses pour continuer à jouer avec confort et style dans l’univers de Mario.

Casque AirLite Fit Mario Star

Quoi de mieux pour se mettre dans sa bulle qu’un micro-casque offrant une meilleure immersion sonore tout en permettant de communiquer facilement avec ses amis grâce au micro intégré ? Ce nouveau modèle de casque AirLite Fit pour Nintendo Switch reste lui aussi très proche des autres versions que nous avons déjà pu tester. On retrouve donc un micro-casque filaire léger, doté d’une bonne gestion des basses ainsi que de coussinets pensés pour le confort et une isolation correcte des bruits extérieurs. Ce nouveau modèle pourrait d’ailleurs parfaitement accompagner la manette Rematch Mario Jump puisqu’il reprend sensiblement le même code couleur. On retrouve ainsi une coque noire transparente, un Mario imprimé en argenté sur les oreillettes ainsi que plusieurs rappels de rouge sur l’arceau et le micro. Ce dernier est d’ailleurs souple et ajustable afin de s’adapter facilement à toutes les morphologies. Petit détail pratique : il suffit simplement de relever le micro pour le couper. Une molette située derrière l’oreillette gauche permet également de gérer le volume de manière simple et rapide en pleine partie. Il est également bon de noter que ce casque est le premier modèle AirLite Fit à adopter un design aussi travaillé et fun. Jusqu’ici, les trois autres coloris disponibles pour la gamme Nintendo Switch 2 se contentaient principalement de couleurs unies et beaucoup plus sobres.

Conclusion

Les accessoires Rematch et AirLite Fit de la marque Turtle Beach ont déjà fait leurs preuves à de nombreuses reprises, et il est appréciable de voir les gammes commencer à s’étoffer davantage du côté des couleurs et des licences Nintendo. On retrouve souvent des designs colorés, originaux ou élégants sur les manettes, mais il est plus rare de voir cette même créativité appliquée aux micro-casques gaming. C’est donc particulièrement agréable de voir enfin un modèle AirLite Fit sortir un peu du lot grâce à cette impression de Mario et cette coque noire transparente du plus bel effet. Même si les deux accessoires ne font pas officiellement partie de la même collection, ils se marient parfaitement ensemble et forment un duo à la fois sobre, élégant et résolument Nintendo, à l’image du plombier le plus célèbre du jeu vidéo.