Avis - Manette AfterGlow Wave et Housse PlayTrek pour Nintendo Switch 2

Maintenant que les fêtes sont passées, quoi de mieux que de bichonner votre toute nouvelle Nintendo Switch 2 fraîchement déballée du sapin ? Entre protection lors des déplacements et confort de jeu à la maison, Turtle Beach entend bien accompagner les premiers pas de la nouvelle console de Nintendo avec une gamme d’accessoires déjà bien fournie. Nous avons eu l’occasion de tester deux housses de transport PlayTrek ainsi que la manette sans fil AfterGlow Wave, spécialement mise à jour pour la Switch 2.

Transport bien coqué

La nouvelle gamme de housses de transport PlayTrek propose des solutions solides pour emmener votre Switch 2 partout en toute sécurité. Deux modèles étaient entre nos mains : la Slim Case et la Travel Case. Si les différences de prix et de coloris sautent rapidement aux yeux, c’est surtout l’épaisseur qui distingue ces deux housses. Un critère déterminant selon votre usage et la place disponible dans votre sac.

PlayTrek Travel Case

Disponible en quatre coloris (Blanc, Gris, Donkey Kong Bananza et Mario Bricks – nous avions testé les manettes associées ici –), la Travel Case est proposée à 24,99 € sur le site de Turtle Beach. Le modèle blanc que nous avons reçu se montre particulièrement sobre, avec une bande en velours noir floquée du logo Nintendo Switch 2. À l’intérieur, la coque moulée épouse parfaitement la console, assurant un maintien optimal durant le transport. Le rabat interne, doublé de velours, protège efficacement l’écran contre les rayures. On y trouve également 12 emplacements pour cartouches, maintenus par un système élastique. Le véritable point fort de cette Travel Case se situe sur le couvercle : une pochette de rangement supplémentaire permet d’emporter quelques accessoires fins, comme les dragonnes des Joy-Con, un chiffon de nettoyage ou une boîte à cartouches compacte. Un confort absent du modèle Slim Case, mais qui pourra clairement faire pencher la balance.

PlayTrek Slim Case

Plus fine et plus discrète, la Slim Case est proposée uniquement en noir au prix de 16,99 €. Elle adopte un design plus épuré et élégant, avec une bande en velours noir arborant le logo Nintendo Switch 2, accompagnée de surpiqûres bleues et rouges rappelant les couleurs emblématiques de la console. Le moule interne est un peu moins détaillé que celui de la Travel Case, mais assure malgré tout une bonne stabilité de la console lors des déplacements. Le rabat de protection en velours protège efficacement l’écran, et l’on compte ici 14 emplacements pour cartouches, soit deux de plus que sur la Travel Case. Un compromis logique, rendu possible par l’absence de poche de rangement supplémentaire.

Vague bleue colorée

Une fois la housse choisie, pourquoi ne pas compléter l’équipement avec une manette plus originale pour jouer confortablement depuis son canapé ? Nous avions déjà testé la version violette de l’AfterGlow Wave sur la première Nintendo Switch (avis disponible ici). Pour accompagner la Switch 2, Turtle Beach propose désormais une version mise à jour, disponible en quatre coloris (noir, bleu, violet et blanc). C’est le modèle bleu que nous avons pu prendre en main. Esthétiquement, la manette conserve ce qui fait son identité : un toucher doux et un système d’éclairage RGB arc-en-ciel personnalisable via un bouton dédié. Effet vague ou fixe, cycle multicolore ou teinte unique, avec réglage de l’intensité lumineuse : chacun pourra adapter l’éclairage à ses envies.

Comme sur les autres modèles de la marque, les boutons arrière sont entièrement paramétrables ou désactivables, un vrai plus pour éviter toute mauvaise manipulation dans les moments décisifs. On notera toutefois un bruit de clic assez prononcé à chaque pression, bien plus audible que sur les manettes officielles Nintendo, réputées pour leur discrétion. Turtle Beach met en avant l’intégration de joysticks à technologie TMR, promettant plus de précision, une réduction de la dérive et une meilleure durabilité. Switch 2 oblige, le bouton « C » dédié au GameShare fait son apparition, facilitant les sessions multijoueur entre amis. La manette conserve une connexion sans fil jusqu’à 9 mètres de portée et une batterie longue durée. Bonne nouvelle : malgré cette mise à niveau, l’AfterGlow Wave reste compatible avec les modèles Switch, Switch OLED et Switch Lite.

En Conclusion

Encore au tout début du lancement de la Nintendo Switch 2, l’offre d’accessoires reste relativement limitée. Turtle Beach tire néanmoins son épingle du jeu avec des produits déjà bien pensés. Les housses PlayTrek, qu’il s’agisse de la Slim Case ou de la Travel Case, offrent une protection efficace adaptée à différents usages, tandis que la manette AfterGlow Wave apporte une touche de couleur et de personnalisation bienvenue. De quoi prolonger un peu l’esprit des fêtes en s’offrant — ou en se faisant offrir — quelques accessoires de qualité pour bien démarrer l’année.