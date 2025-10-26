Avis manette 8BitDo - Arcade Controller

Dévoilé en mai dernier, le Arcade Controller de l'accessoiriste 8BitDo proposait aux joueurs un concept simple, un stick arcade ergonomique, compatible PC et Nintendo Switch. Sorti en juillet dernier, nous avons eu l'occasion de poser nos mains sur la bête suite à l'envoi de l'accessoiriste d'un exemplaire à la rédaction. Après plusieurs sessions nous pouvons enfin vous rendre un premier avis sur l'accessoire.

Mais avant toute chose, à qui s'adresse l'Arcade Controller ? Comme son nom l'indique, si vous comptez investir dans ce dernier, ce sera principalement pour retrouver les sensations de jeu que l'on pouvait avoir sur les bornes d'arcade d'antan. La Nintendo Switch première du nom a à ce jour un catalogue de jeu extrêmement fourni, et dans ce dernier nous pouvons trouver un bon nom de compilations et de jeux arcade, que ce soit en édition physique ou sur l'eShop. Une occasion rêvée pour redécouvrir ces jeux avec une manette correspondant davantage à leur support original. Même si la manette reste compatible pour l'ensemble des jeux, vous comprendrez aisément que ce contrôleur est à réserver aux jeux arcades, ou 2D (Rien vous empêche de vous lancer une petite partie de Xenoblade, mais sans stick gauche ni stick droit vous n'irez pas bien loin...)

De ce côté-ci, 8BitDo a une nouvelle fait un travail de qualité en proposant une manette arcade compacte de 30cm sur 20cm avec une épaisseur de 2,2cm pour un poids total de 1097g. Vous pourrez ainsi apprécier cet accessoires aussi bien en mode sur la table que directement posé sur vos genoux par exemple. Multisupport oblige, l'accessoiriste a également pensé à indiquer le nom des contrôles via un système d'éclairage Led. Basculez en mode Switch, les contrôles de la contrôle apparaîtront, et si vous basculez en mode Windows, ce seront les contrôles d'une manette Xbox. Du côté des boutons, nous somme une une réactivités courte idéal pour enchaîner les inputs à grande vitesse, et la matière choisie pour les boutons et pour la face avant offre un toucher très agréable et un confort optimal lors de nos sessions. Des pieds magnétiques sont également inclus pour jouer à plat ou légèrement incliné si on le souhaite.

Comme de nombreux sticks arcade, vous avez également la possibilité de mapper 4 boutons en insérant une suite de commandes de votre choix. Ou si ces derniers vous gênent plus qu'autre chose, vous pouvez remplacer littéralement les boutons par des coques rigides fournies dans la boîte. Un bouton de verrouillage est également présent si vous êtes du genre à emmener votre manette sur les scènes compétitives et que vous souhaitez éviter de mauvaises manipulations dans l'euphorie du moment.

Vient à présent la question de la connectivité, et 8BitDo oblige, les premières minutes seront un peu prise de tête. Comme dit plus haut, vous avez un bouton qui vous permet d'allumer la manette soit en mode Switch, soit en mode PC. Mais en essayant d'appairer cette dernière à votre console, vous risquez de ne pas réussir à cette étape. Nous vous conseillons dans ces cas là de télécharger l'application 8BitDo Ultimate Software V2 (compatible Mac et PC), de brancher votre manette et de la mettre à jour avec le dernier firmware disponible pour votre accessoire. Dans le cas où vous jouez sur Nintendo Switch 2, cette étape sera obligatoire . L'application vous permettra par ailleurs davantage de fonctionnalités comme la gestion des effets de lumière, ou un maping plus poussé.

Vous pourrez ainsi profiter de votre Arcade Controller en mode Bluetooth, en 2.4G grâce à un Dongle Wifi (qui s'attache magnétiquement à l'arrière de la manette) ou via une simple connexion filaire. L'avantage de cet accessoire reste aussi comme dit plus tôt son côté multisupport, avec une compatibilité PC si vous avez une ludothèque arcade étoffée sur ce support.

En conclusion, l'Arcade Controller de 8BitDo reste, comme la plupart de leurs accessoires une valeur sûre. son ergonomie lui permet de voyager partout avec vous, il est compatible Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (après une mise à jour de son firmware), et il dispose d'une batterie Li-ion de 1000mAh qui offre une autonomie de 20h à l'accessoire, pour un temps de recharge de 3 heures. Un accessoire idéal si vous êtes fans de jeux arcade et que vous désirez retrouver la sensation des contrôles de nos bonnes vielles bornes de jeu à la maison pour moins de 100€.

Source : 8bitdo