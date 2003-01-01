Avis JSAUX GAMING - Split Everyday Case - Travel Model

Dans la catégorie des accessoiristes, JSAUX commence à se faire une place de plus en plus importante avec sa gamme destinée à la dernière Nintendo Switch 2. Nous avons eu l’occasion de recevoir un de leur dernier modèle de coque de protection, le Split Eveyday Case - Travel Mode, qui propose au tarif de 34,99$ d’allier protection et ergonomie. Mais qu’en est-il une fois le produit en main ?

JSAUX GAMING - Split Everyday Case - Travel Model​

Si JSAUX GAMING ne se démarque pas vraiment du lot du côté de son packaging, l’accessoiriste fait néanmoins le travail en ce qui concerne le contenu de ses paquets. Le Split Everyday Case - Travel Model est ainsi proposé avec différentes pièces :

Deux grips pour les Joy-Con 2

Une armature à clipser à l’arrière de la Nintendo Switch 2

Une protection à rabat qui s’aimante sur l’armature

Un support pour jouer avec la console posée sur une table en mode portable

C’est malheureusement l’un des points négatifs que l’on peut reprocher à l’accessoire : l’absence d’un système de support directement intégré à l’armature. Le constructeur a préféré mettre en avant la possibilité pour son accessoire d’être « dock-friendly » (comprenez : ne pas empêcher l’utilisation de la console sur son dock officiel avec l’équipement en place, mais nous y reviendrons plus tard).

Les grips pour les manettes offrent un revêtement texturé et épaississent légèrement ces dernières, ce qui est un bon point pour les joueurs ayant de grandes mains. Attention cependant à bien enfoncer les grips en bas et en haut afin qu’ils ne bougent pas. Lors de ma première utilisation, ils avaient tendance à se faire la malle par le bas à cause d’un mauvais emboîtement de ma part.

L’armature, de son côté, est là pour apporter une couche de protection supplémentaire au dos de la console. Utilisant également un système de clips, elle laisse bien évidemment les zones ouvertes pour la ventilation ainsi que les deux ports USB. Le point important reste la partie aimantée, qui permet de fixer la protection à rabat. Cette dernière protège surtout la face avant de la console, et donc principalement l’écran. Nous sommes ici sur une protection cartonnée avec un revêtement en tissu qui, sur le papier, fait le travail. La forme est prévue pour une utilisation avec les grips dédiés, et la sobriété de l’ensemble permet de se déplacer avec une coque à la fois discrète et élégante.

Une fois l’accessoire en place, plusieurs précautions sont néanmoins à prendre. Jouer en mode docké est effectivement possible, mais à la seule condition de déclipser la façade avant, faute de quoi l’épaisseur devient trop importante. Une fois la console dockée, pas de problème majeur à relever, mais il reste extrêmement peu d’espace entre le dock et la console. Cela implique potentiellement un risque accru de rayures sur l’écran si des mains peu minutieuses manipulent régulièrement la machine, un problème que l’on avait déjà pu rencontrer sur la Switch première du nom.

De même, lorsque vous jouez en mode portable, je conseille vivement de déclipser la protection avant, car elle peut vite devenir désagréable si vos doigts viennent régulièrement buter contre elle.

Dernier point légèrement plus embêtant : le système de clips de la coque avant. Cette dernière possède deux petits clips fins qui viennent se fixer sur la ventilation basse de la console. Le système est extrêmement fin et peut avoir tendance à se détacher facilement si l’aimant n’est pas parfaitement aligné à l’arrière de l’armature. Si l’on simule une chute de la console, je ne suis personnellement pas convaincu qu’en essayant de la rattraper, on ne risque pas de déclipser l’accroche de la face avant, exposant ainsi l’écran au bitume ou à toute autre surface dure. À 470 € la console, vous comprendrez aisément que je n’ai pas souhaité me lancer moi-même dans des crash tests.

Vient alors la question principale : à qui s’adresse cette coque ? Selon moi, elle est plutôt à réserver à un public de jeunes adultes, davantage conscients de la valeur matérielle des choses. Pour les plus jeunes, je ne peux que vivement conseiller de grosses housses ou une sacoche de transport. Ici, JSAUX GAMING a fait le choix d’une protection fine, sobre et élégante, compatible avec le dock de la console, mais qui laisse transparaître quelques petits défauts. Si la console se retrouve entre de jeunes mains, cela pourrait malheureusement vite tourner au drame.

