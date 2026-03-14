Avis - Etui de voyage PlayTrek Mario Bricks

Grâce à la marque Turtle Beach, notre site a déjà eu l’occasion de tester de nombreux accessoires destinés à améliorer le confort des joueurs, qu’il s’agisse de manettes, de casques ou encore de pochettes de transport. Il y a quelques mois, nous avions également pu mettre la main sur les derniers accessoires sortis pour la Nintendo Switch 2. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une autre déclinaison de la pochette de transport PlayTrek, cette fois dans une version aux couleurs de Super Mario.

La PlayTrek s’offre des couleurs

Pour ceux qui ont déjà lu certains de nos tests d’accessoires, la manette Rematch au décor changeant sur le thème des briques de Super Mario ne vous aura sans doute pas échappé. Son concept visuel particulier proposait un rendu original et nostalgique pour les amateurs du célèbre plombier moustachu. Turtle Beach reprend ici exactement le même concept visuel pour cette pochette de transport dédiée à la Nintendo Switch 2. L’objectif est clair : créer un ensemble cohérent avec la manette Rematch et proposer un duo visuel à la fois rétro et coloré pour les fans de l’univers de Nintendo.

Voyage tout confort

Ce modèle de pochette reste assez imposant pour une simple housse de transport, mais cela s’explique par les nombreux éléments pensés pour le confort et la protection de la console lors des déplacements. L’intérieur de la coque est moulé afin d’assurer un maintien optimal de la Nintendo Switch 2. Sa conception renforcée permet également de limiter les dégâts en cas de chute. Le rabat molletonné maintient la console bien en place dans la pochette et protège l’écran des rayures grâce à son tissu doux. Ce même rabat se montre également très pratique pour les joueurs qui voyagent avec plusieurs titres. En effet, son verso intègre des élastiques permettant de transporter jusqu’à 12 cartouches de jeux. Une solution idéale pour éviter d’emporter plusieurs boîtes et fouiller au fond de son sac pour retrouver un jeu. Le couvercle de la pochette propose lui aussi des rangements supplémentaires. Une poche grillagée et molletonnée permet d’y glisser différents accessoires : les dragonnes des Joy-Con, des écouteurs ou encore un câble de recharge pour la console.

C’est principalement cette poche qui ajoute un peu d’épaisseur à la PlayTrek, mais elle apporte un réel confort d’utilisation, surtout lors de longs trajets. Côté design, Turtle Beach mise sur une approche audacieuse avec des couleurs nostalgiques inspirées de l’univers de Super Mario. La poignée ainsi que les fermetures à glissière colorées changent agréablement des sacoches noires ou blanches souvent très classiques. À l’arrière, un large logo Super Mario vient compléter l’ensemble.

Toujours plus de collection

Pour celles et ceux qui seraient intéressés, la pochette PlayTrek “Brique Super Mario” est disponible à l’achat sur le site de Turtle Beach au prix de 24,99 €. Un bundle existe également avec la manette Rematch assortie pour un total de 85,98 €, permettant ainsi de profiter d’un ensemble parfaitement coordonné. Il est toutefois important de noter que, bien que la manette soit compatible avec la Nintendo Switch 2, elle ne dispose pas du bouton “C” dédié au GameChat de la console. Enfin, pour les joueurs préférant une autre mascotte de l’univers Nintendo, une variante aux couleurs de Donkey Kong est également proposée.

En conclusion

Avec cette version PlayTrek “Brique Super Mario”, Turtle Beach propose une pochette de transport qui mise autant sur le style que sur la praticité. Pensée pour accompagner la Nintendo Switch 2 dans tous les déplacements, elle offre une protection efficace grâce à sa coque renforcée et à son intérieur moulé qui maintient parfaitement la console. Son principal atout réside dans son design rétro inspiré de l’univers de Super Mario, qui séduira immédiatement les fans de Nintendo et les amateurs d’accessoires colorés. La présence d’un espace de rangement pour les accessoires et de 12 emplacements pour cartouches renforce également son aspect pratique, en particulier pour les joueurs qui voyagent souvent avec leur console. Certes, son format légèrement plus épais que certaines pochettes classiques peut surprendre au premier abord, mais ce choix se justifie par la présence des rangements supplémentaires et par la protection renforcée qu’elle propose. Au final, cette PlayTrek s’impose comme une solution de transport fiable et stylisée, idéale pour accompagner la Switch 2 au quotidien.