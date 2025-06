Avis - Casques Airlite Fit & Recon 70 de chez Turtle Beach

Avoir un casque est toujours un confort non-négligeable surtout lorsque l’on joue sur une console dite portable (la Switch le devient en mode nomade). Mais les cartes sont redistribuées avec l’arrivée de la Nintendo Switch qui intègre, enfin, une fonction de Chat en ligne. Ainsi, un casque avec micro devient d’autant plus pertinent pour l’arrivée de cette console nouvelle génération de chez Nintendo. D’ailleurs, la manette pro de la Switch 2 dispose elle aussi d’un port audio mini-jack stéréo 3,5 mm à 4 pôles. Nous avons donc pris soin de tester deux casques de chez Turtle Beach

Test et photos réalisés à partir d'un exemplaire fourni par Turtle Beach.

Airlit Fit

Plutôt léger et abordable, ce casque se présente comme un produit d’entrée de gamme. D’une finition plus que correcte, le casque arbore des plastiques rigides et des crans de réglages plutôt précis. Au niveau des oreilles, vous serez couvert par des coussinets en mousses plutôt confortables. D’ailleurs, la couleur bi ton que nous avions est plutôt qualitative et donne un aspect plus qu'agréable. À ce propos, il existe trois coloris : néon (comme les couleurs des Joy-Con de la toute première Nintendo Switch, Noir et Blanc (celui que nous avions) et full Violet. Le micro quant à lui est amovible et est “pliable” à souhait afin d'en régler la position avec précision. Notons aussi, que la molette du son se situe à côté de l’oreille gauche. Au niveau de la qualité sonore, nous avons fait le choix de tester plusieurs types de jeux. En effet, il était assez important de mettre à l'épreuve chaque casque face à divers environnements sonores.

image prise sur le site commercial

Et en soit, le casque offre un son plutôt correct. Sur des Resident Evil, il ne brille pas par le son spatial, mais permet tout de même de détecter des bruits à peine perceptibles sur un téléviseur. Ce qui nous a en revanche un peu plus marqué du côté des points positifs, c’est le peu d’isolation qu’offre le casque envers l’environnement autour du joueur. On peut entendre facilement ce qui se passe à côté de nous. Autre point, nous avons noté que le micro était peu sensible et devait être proche de la bouche pour bien détecter les voix (surtout celles qui ne portent pas). En soi, ce n’est pas grave, mais cela induit que les autres joueurs peuvent entendre votre respiration. Pour conclure, pour un casque à 24.99 euros, il fait très bien ce que l’on attend de lui et est un investissement suffisant si vous jouez peu en ligne ou avec un casque.

Recon 70

D’une gamme supérieure au précédent casque, on ressent assez vite une différence sur le volet qualitatif. En effet, dès le déballage, on se rend compte que le casque est plus “costaud”. Son armature paraît plus solide, et même si cela peut paraître surprenant, il fait plus petit. Et donc ? “Petit mais costaud?”. La réponse est oui. De plus, même au niveau des coussinets, le confort est plus palpable dès les premières minutes de jeu. Même au niveau du micro, celui-ci reste amovible, mais n’est plus pliable, En soit, cela nous paraît comme étant bon signe pour la détection vocale. De la même manière, la molette du son se situe elle aussi près de l’oreille gauche et offre un réglage assez précis. Turtle Beach nous propose ce produit en une multitude de coloris : blanc, noir, blanc/vert, Blanc/bleu, camouflage arctique, bleu camouflage, vert camouflage, lavande (bi-ton). Nous avons testé le blanc qui offre un rendu fort agréable et le logo Nintendo Switch apporte une touche appréciable pour un joueur de cette plateforme.

image prise sur le site commercial

Sur le plan sonore, la première chose qui nous a frappé après avoir utilisé le Air Lite, c’est l’isolation sonore que nous avions. Dès lors, nous étions peu gênés par l’environnement sonore ambiant. C’est pour le coup un bon point. En effet, bien que de qualité peu supérieure, le tarif est à 34.99 euros en termes de prix, nous ressentons une différence notable malgré ces petits 10 euros de différence. Le casque nous est apparu aussi plus confortable grâce à sa “petite taille”. Sur les oreilles, même impression, le confort était plus appréciable. Pour la détection sonore, même constat, pas besoin de parler fort, la détection est qualitative. Le son spatial était lui aussi plutôt bon tant sur nos jeux d'horreur préférés que sur des jeux de courses ou même des FPS. Si nous avions un bémol à formuler, ce serait un son peu puissant. En effet, il faut mettre le casque presque à fond sur certains jeux pour profiter pleinement du son. Restons raisonnables sur nos exigences, compte tenu du prix, il se positionne comme un très bon casque de sa gamme. Pour une future Nintendo Switch 2, nous recommandons ce casque plutôt que le premier d’ailleurs.

Source : Turtlebeach