Avis - Casque Logitech G321

Dans le cadre d’une proposition de test matériel, nous avons eu l’occasion de tester le Logitech G310. Nous avons pris soin de l’essayer dans un panel complet de situations. Au prix de 69,99 euros, avons-nous apprécié notre expérience sonore ?

Confort et accessibilité

Après avoir déballé le produit, nous découvrons un casque au poids surprenant. En effet, il est vraiment léger. Blanc, il arbore un aspect plutôt élégant. La mousse, quant à elle, d’un gris clair, est à la fois discrète, se mêlant naturellement au blanc, et épurée. Deux câbles vert pastel viennent apporter une touche de couleur discrète mais appréciable. Pour en revenir au poids, même posé sur la tête, on ne le sent que très peu. De plus, les coussins au niveau des oreilles (en mousse) sont assez légers et ne provoquent aucun inconfort thermique (chaleur). La mousse qui se pose au-dessus de la tête atténue de manière confortable la surface de pose qui vous touche et permet donc de conserver tout le confort ressenti jusque-là. Il dispose donc d’un bouton on/off, de deux boutons pour régler le volume ainsi que d’un micro qui s’active ou se coupe en fonction de sa position (baissé / fermé).

De l’autre côté, le casque est d’une simplicité d’utilisation incroyable. Sans fil et fonctionnant en Bluetooth, il se connecte à tout appareil avec une simple pression sur le bouton dédié. La connexion se fait par ailleurs instantanément. Testé dans un premier temps sur un PC, le casque a été reconnu immédiatement. Ensuite, une utilisation a été faite sur mon écran TV et ici aussi, la connexion s’est faite instantanément. Enfin, et c’est aussi ce qui nous intéresse sur le site, la connexion avec la Nintendo Switch 2. Rien de plus facile, cela se fait par le menu de la console. Attention cependant : la console ne prend pas en charge le micro en mode Bluetooth. Le temps de connexion a été un peu plus long (une dizaine de secondes), mais le délai vient très certainement de la console.

Qualité sonore et autonomie garanties

La qualité la plus importante pour un casque n’est autre que le son. et pour le coup, il est vraiment très appréciable. En gaming, c’est un confort bien plus grand puisqu’un casque permet de capter davantage de détails sonores (bruits de pas, vent, etc.). Ainsi, quoi de mieux qu’un survival pour s'imprégner d’une ambiance sonore dense et détaillée. Nous avons donc opté pour Cronos ou encore Resident Evil 2 & 3 (remakes). Nous avons été conquis par la qualité du son et de tout ce que nous avons pu percevoir en termes d’ambiances grâce au casque. Et pour aller plus loin, la perception spatiale du son était vraiment très bien rendue au point de percevoir sans mal d’où venait le danger par exemple (derrière soi sur un côté précis).

Enfin, côté autonomie, le casque est très généreux. Annoncé comme ayant 20 h d’autonomie, quoi de mieux pour en tester la véracité que de se tourner vers une expérience professionnelle ? Actuellement en full télétravail, j’ai donc opté pour une utilisation complète et non-stop du casque sur trois journées de travail, tout en l’utilisant durant la pause déjeuner sur ma Switch 2. Le casque a tenu sans aucune alerte de batterie pendant trois jours. Les 20 h sont assurées. Voilà de quoi prévoir de longues sessions de gaming sans se soucier de tomber en panne de batterie. De plus, la charge, via USB-C, est relativement rapide.

Pour conclure, ce casque est à la hauteur de son prix, en offrant à la fois autonomie, confort, accessibilité et qualité sonore. Un produit que nous avons particulièrement apprécié.