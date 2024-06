AVerMedia - Test complet du micro Live Streamer MIC 350 et de son bras Live Streamer Arm

J'ai eu l'opportunité de tester deux produits AVermedia, un micro le Live Streamer Mic 350 et son bras le Live Streamer Arm. AVerMedia m'ont chaleureusement envoyé les deux produits et je les en remercie.

Le premier contact avec le micro Live Streamer Mic 350 s'est fait par la boîte. Quelle joie de découvrir tout en ordre dans sa boîte de rangement et surtout d'avoir tous les câbles et accessoires fournis avec le micro. Il ne reste plus qu'à le brancher pour pouvoir déjà l'utiliser. Le micro est reconnu dès son insertion via USB, le micro est fourni avec un câble USB C vers USB A, pas besoin d'être équipé en conséquence, un port USB simple suffit pour brancher le micro, sachez cependant que j'ai aussi branché le micro en USB C vers USB C sur mon ordinateur et que tout fonctionnait à merveille !

Il est tout à fait possible d'utiliser ce micro avec des logiciels tiers comme Audacity ou Adobe Audition sans télécharger le logiciel AVerMedia proposé pour bénéficier pleinement de ce micro, mais j'ai tout de même voulu tenter l'expérience en installant le logiciel AVerMedia VibeEngine comme recommandé et j'ai pu tester les outils mis à disposition par AVerMedia pour utiliser pleinement ce micro.

Plusieurs profils de voix vous seront proposés dans ce logiciel, Scenario pour les podcasts, les vidéos, etc... Chat pour Discord ou toute autre application de conversations, Singing pour chanter et Instrument pour enregistrer des instruments de musique. J'ai pu essayer les trois premiers que j'ai trouvés extrêmement fonctionnel, mais je me suis concentré sur Scenario pour enregistrer deux vidéos avec. Des outils de réduction de bruit, de suppression d'échos et d'altération des sons trop sifflants comme les "Sse", les "She", les "Xe" ou les "Fe" sont aussi disponibles et fonctionnent à merveille de ce que j'ai pu en voir.

Enfin, d'autres fonctions plus gadgets de modifications de voix pour proposer une voix féminine, une voix masculine ou une voix robotique sont aussi proposées dans AVerMedia VibeEngine mais c'est pour moi quelque chose de plus anecdotique qui amusera les streamers durant leurs lives. Je n'ai pas réussi à capturer via le logiciel ces voix, mais ce n'était de toute façon pas quelque chose qui m'intéressait. AVerMedia VibeEngine est simple d'utilisation, très fonctionnel et permet d'optenir le meilleur du micro Live Streamer MIC 350.

Comme dit plus haut, j'ai pu (pour l'instant) enregistrer deux vidéos grâce au micro. La première que j'ai gâchée en modifiant trop ma voix jusqu'au point où celle-ci dégrade la voix prise par le micro :

La seconde durant laquelle j'ai fait confiance au micro et sur laquelle je n'ai rien modifié du tout :

Comme vous pouvez le constater, le Live Streamer MIC 350 n'a surtout pas besoin de moi pour retoucher le fichier audio et fonctionne à merveille sans altération. Preuve en est que les habitudes d'autres micros qui nécessitent un traitement de voix ont la vie dure et que le Live Streamer MIC 350 est un micro de très bonne qualité pour son prix avoisinant les 150 euros. Pour l'accompagner, j'ai aussi pu installer le bras associé pour ne pas avoir à faire entendre les vibrations de mon ordinateur ni le bruit des touches de mon clavier durant l'enregistrement.

Le Live Streamer Arm est facile à installer, robuste, peu encombrant pour le gain de place qu'il propose sur le bureau et très pratique pour les personnes qui, comme moi, apprécient enregistrer leurs voix off debout dans une pièce et non pas simplement assise devant un écran. Attention cependant, celui-ci, loin d'être indispensable, coûte la bagatelle de 179,90 euros, ce que je trouve un peu cher pour le peu d'utilité que je lui ai trouvé. Encore une fois, je ne suis pas streamer et j'imagine que les personnes dont c'est le métier lui trouveront bien plus d'utilité que moi. Solide, bien monté, plutôt beau, sans ressorts et bien pensé, ce bras mécanique comblera de bonheur tous ceux qui en auront l'utilité et qui ne trouveront rien à redire pour son prix. Cependant, j'imagine que l'achat d'un tel accessoire est assez définitif, tant le produit est de qualité, que son prix n'est qu'un ticket d'entrée à ne payer qu'une seule fois pour accéder à la stabilité et à la praticité d'un tel objet.