AVerMedia dévoile le X’TRA GO - Le nouveau dock de capture pour les appareils mobiles est disponible

Si vous aimez enregistrer vos parties de jeu sur consoles pour les partager sur les réseaux, il faut la plupart du temps passer par un boitier de capture. Avermedia a déjà fait preuve de son efficacité avec ses nombreux boîtiers de capture depuis des années, et compte bien continuer avec l'annonce de son dernier produit, le X’TRA GO. Derrière ce nom se cache en réalité un dock de capture compatible avec toutes les consoles portables du marché, dont nos fameuses Nintendo Switch. Le produit est d'ores et déjà disponible sur la boutique de Avermedia et ses différents partenaires au prix conseillé de 229,99€. De notre côté, nous avons la chance de recevoir un exemplaire en test dont nous vous ferons la démonstration dans les prochains jours.

Doté d’une technologie avancée permettant la capture et l’enregistrement de contenu en 4K30, le X’TRA GO GC515 est conçu pour une utilisation simple, le rendant accessible à un large panel d’utilisateurs. Grâce à sa compatibilité avec le mode alternatif Type-C DP, la connectivité est optimale avec une large gamme d’appareils mobiles, y compris des consoles portables, des tablettes, des smartphones et bien plus encore. Grâce à la sortie HDMI 4K60, le GC515 garantit une expérience visuelle remarquable, le rendant idéal pour les présentations, les jeux vidéo et le divertissement.