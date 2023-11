AVerMedia annonce sa première carte d'acquisition HDMI 2.1 pour streamer du 4K60fps et enregistrer vos parties

AVerMedia vers de nouveaux sommets avec la carte d'acquisition ULTRA 2.1 AVerMedia Technologies, leader mondial en solutions audiovisuelles, est fier d'annoncer le lancement de la Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2), la toute première carte d'acquisition USB HDMI 2.1 au monde. Cette innovation promet de transformer l'univers du streaming pour tous les gamers. De manière à répondre aux besoins des streamers de jeux vidéo qui cherchaient désespérément une solution adaptée aux nouvelles consoles new gen, AVerMedia dévoile la Live Gamer ULTRA 2.1. Cette carte d’acquisition exploite pleinement la puissance de la technologie HDMI 2.1, offrant une qualité vidéo inégalée avec un pass-through HDR/VRR pouvant atteindre 4K144, garantissant une retransmission d'une clarté et d'une fluidité à couper le souffle. De plus, elle permet la capture en 4K60, donnant aux streamers la possibilité d'enregistrer leurs moments de jeu mémorables avec une qualité exceptionnelle. Plus d'infos "Nous pensons que chaque joueur mérite les meilleurs outils pour mettre en valeur ses compétences et sa passion. Avec cette nouvelle carte d'acquisition HDMI 2.1 USB, nous portons le streaming et la capture de jeux à un tout autre niveau", déclare Michael Kuo, président et CEO d'AVerMedia. "Notre objectif est de permettre aux joueurs de créer du contenu qui reflète vraiment leur talent et leur dévouement. En plus de tirer parti de la dernière technologie HDMI 2.1, le Live Gamer ULTRA 2.1 se distingue par le logiciel propriétaire d'AVerMedia, Gaming Utility. Cet outil polyvalent permet non seulement aux streamers de personnaliser l'éclairage RVB de la Live Gamer ULTRA 2.1, mais aussi de la synchroniser avec les autres écosystèmes RVB permettant aux streamers d'apporter leur touche personnelle à leurs configurations de jeu. Enfin, la Live Gamer ULTRA 2.1 est également dotée d'une fonction de « Party chat » qui permet aux streamers d'interagir avec leurs coéquipiers/followers et d'enregistrer facilement les discussions vocales pendant le jeu. La carte d’acquisition Live Gamer Ultra 2.1 sera disponible à partir du 9 novembre 2023 au prix de de 299,99 EUR. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet ou contacter notre équipe commerciale. Entrée/sortie HDMI 2.1 Aucune latence pour l'entrée et la sortie HDMI 2.1 jusqu'à 4K144, offrant une expérience de jeu vidéo des plus fluides.

Capture 4K60 Elle permet une sortie vidéo jusqu'à 4K60 par le biais d'une interface USB.

Profitez de la perfection graphique Permet de profiter des performances graphiques en pass-through 4K144 Variable Refresh-Rate Prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) pour un jeu sans saccades RGB Personnalisable L'éclairage personnalisé RVB permet à votre carte d’acquisition de s'intègrer harmonieusement dans votre environnement global. Fonction de chat intégrée La fonctionnalité de live chat permet de profiter pleinement de l'interactivité. Contrôler facilement le volume du jeu et du chat pendant un enregistrement