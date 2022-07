Avenging Spirit revient hanter la Nintendo Switch

Revenu tout droit des années 90, Avenging Spirit s'invite sur l'eShop de la Nintendo Switch et consoles concurrentes le 29 juillet 2022 . Afin de vous rafraîchir la mémoire, nous vous laissons (re)découvrir un trailer du jeu accompagné d'un descriptif détaillé.

Donnez-nous ce que nous voulons ou sinon !

Présenté à l'origine sur une borne d'arcade en 1991, Avenging Spirit raconte l'histoire d'un homme qui a été tragiquement tué par un syndicat du crime, alors qu'il sortait avec sa petite amie qui a été kidnappée par ces agents du mal. Sous la forme d'un fantôme, il s'associe au père de sa petite amie, un chercheur en paranormal, pour sauver sa fille Gennifer, mais la vengeance est sa priorité. Ironiquement, le syndicat du crime fait des recherches sur l'énergie des fantômes et son but est de forcer le père de la fille kidnappée, l'expert en la matière, à coopérer et à leur donner les informations qu'ils désirent tant !

La possession est la clé du succès

Notre héros fantomatique et potentiel gagnera peut-être la partie en possédant un grand nombre de personnages, dont il reprend la personnalité, les capacités, etc. En changeant de corps, vous gagnez des armes et des attributs.

Vous devez vous frayer un chemin à travers 6 étapes de violence, d'action, de défis et d'amusement tout en récupérant des "clés" à différentes étapes pour trouver et infiltrer la base du syndicat ! Pourrez-vous retrouver votre fille kidnappée et la posséder ? (bizarre heh !). Pourrez-vous enfin vous venger de la mafia du syndicat ?

Règles de longévité - Esprit de vengeance

Ce n'est pas la fin de ce combat traumatisant pour la justification totale et l'annihilation de tout ce que représente la mafia. Un certain nombre de surprises vous attendent lorsque vous atteindrez les dernières étapes du jeu !

Les faits que vous devez savoir :