AURALUX: CONSTELLATIONS - Voici la vie et la stratégie sur Nintendo Switch

Après un passage remarqué sur Steam, AURALUX: CONSTELLATIONS développé par Grove Street Games s'apprête désormais débarquer sur Nintendo Switch le 22 juin prochain . Présenté comme un jeu de stratégie en temps réel au look minimaliste, le titre sera proposé au prix de 7,99€ sur l'eShop de la console. Pour vous faire une petite idée de ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Auralux: Constellations est la suite tant attendue d'Auralux, le jeu de stratégie en temps réel minimaliste plébiscité par la critique. Commencez avec une unique planète, puis investissez dans des améliorations pour vous étendre et conquérir le système dans sa totalité. Dans Auralux: Constellations, vous pouvez désormais jouer contre vos amis dans des parties locales ou en multijoueur.



Grâce à ses constellations qui permettent chacune de découvrir une nouvelle mécanique de jeu, Auralux: Constellations est un jeu de stratégie en temps réel qui se veut un retour aux fondements du genre. Découvrez les nouvelles possibilités de gameplay qui s'offrent à vous : que se passe-t-il si vous ajoutez un brouillard de guerre aux règles de base ? Ou si les planètes bougent ? Ou si des trous de ver relient entre elles des parties éloignées de la carte ? De quoi offrir une rejouabilité quasi-infinie.



Sans oublier des graphismes minimalistes offrant une atmosphère paisible, élégante et pleine de vie, elle-même rythmée par la musique d'ambiance. Le jeu a été conçu pour offrir une expérience relaxante, mais cérébrale. Chacun de vos choix aura de l'importance et il faudra faire preuve d'astuce et de stratégie pour l'emporter. C'est la quintessence de la stratégie en temps réel.



Caractéristiques principales :