Aujourd'hui on Switch sur Matchpoint Tennis Championships

Dernier titre de Torus Games se voulant être une simulation de Tennis, Matchpoint Tennis Championships a fait officiellement son entrée sur Nintendo Switch en version dématérialisée ainsi qu'en version physique. Bien que le titre n'ait pas vraiment eu d'avis positifs lors de sa sortie sur PS4, nous avons tenu à essayer cette version dédiée à la console hybride de Nintendo. En attendant notre test qui va arriver dans nos colonnes cette semaine, nous vous laissons d'ores et déjà découvrir notre vidéo de gameplay maison vous présentant un peu l'interface du jeu, différents modes et un peu de gameplay bien évidemment.

Matchpoint – Tennis Championships modernise le tennis, vivez une expérience fidèle des courts de tennis, qui s’appuie sur un mode carrière riche et un système de matchmaking unique.

Le jeu met l’accent sur le réalisme tactique, le positionnement et la visée, permettant au joueur de déplacer sa superstar avec précision pour tirer le meilleur parti de ses tirs.

Matchpoint – Tennis Championships combine des animations de personnages fluides, une physique de balle réaliste, et un contrôle amélioré des joueurs pour reproduire à l’identique le rythme de jeu. Chaque swing et chaque frappe est unique, et donne une sensation de satisfaction.