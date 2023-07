Auchan lance les précommande pour un Kart sous licence Mario Kart

Celle là, on ne l'avait pas vu venir. Hypergames Auchan vient de lancer les précommandes pour un Kart électrique estampillé Mario Kart. Avec une vitesse de pointe de 13 km/h et 3 vitesses différentes, ce kart à destination des plus jeunes sera disponible à partir du 4 septembre 2023 au prix de 449,90€. Le lien des précommandes est disponible juste-ici.

Plonge dans l’univers de Super Mario avec ce magnifique Kart authentique à taille humaine !

Avec ce Kart tu seras en immersion complète dans le jeu vidéo Super Mario Kart grâce à la puissance des 24 volts qui te permettra de rouler jusqu’à 13 km/h et de gérer ta vitesse avec les 3 vitesses disponibles sur le levier de vitesse, ainsi qu’une marche arrière.

Ce kart Super Marion est muni de larges roues arrière pour faire des dérapages !

Volant avec boutons pour actionner les sons effets et musiques originales de Super Mario Kart, tels que le son lorsque l’on touche le point d’interrogation, la super étoile et pleins d’autres !

Sois à l’aise dans ton Kart grâce à l’ajustement du siège et en sécurité avec la ceinture de sécurité.

Attache ta ceinture et comme le dit si bien Mario, Let’s a go !

