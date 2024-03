Attack of the Karens - Les femmes d'âge mur cybernétiques vous attendent sur Nintendo Switch

Si vous ne connaissez pas l'expression, une Karen est un terme utilisé dans le langage anglo-saxon pour désigner une femme d'âge mur qui s'insurge sur absolument tous les sujets possibles. Devenu un mème, certains développeurs se sont dit que ce serait une bonne idée de faire un jeu vidéo qui tournerait autour de cette image. C'est ainsi que Studio Primitive a réfléchit à son dernier titre Attack of the Karens, un rogue-like qui vous fera affronter des Karen cybernétiques. Si chacun sera juge quant à la qualité du titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Attack of the Karens sera disponible à partir du 21 mars sur l'eShop au prix de 4,99€.

Sauvez le monde du droit. Défendez votre ville jusqu'à votre dernier souffle dans ce shoot'em up roguelite loufoque et exubérant. Un agent pathogène extraterrestre maléfique a muté quatre femmes gâtées et les a transformées en cyborgs dotés d'énormes armées de robots. A vous de les annuler définitivement ! Battez les quatre Karens dans des combats de boss difficiles. Combattez des hordes de serviteurs maléfiques de Karen, des lanceurs de coupons expirés aux tasses de café en colère dans six environnements différents. Devenez plus puissant à chaque partie en dépensant vos modules durement gagnés en améliorations de statistiques et d'armes. Fonctionnalités complètes du jeu : Plus de 40 améliorations dans le jeu pour des tonnes d'options de construction différentes

Plus de 20 améliorations de méta-progression pour devenir plus fort à chaque course

4 boss épiques Karen à détruire

6 zones différentes à défendre

Dialogue entièrement exprimé pour votre compagne d'aile Amanda et les quatre Karens

La bande-son d'inspiration rétro 8 bits rappelle les jours glorieux du jeu sur console

Magnifique pixel art réalisé image par image

Source : Nintendo